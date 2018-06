Dos días antes del conflicto en la Unidad Penal nº 5, estuvo el Director General de Servicios Penitenciarios en Victoria

Victoria.- Dos días antes de los sucesos que se produjeron en la cárcel local, nuestro Semanario mantuvo un diálogo exclusivo con el Inspector General Marcelo Rubén Sánchez, quien se desempeña como Director General de Servicios Penitenciarios de la provincia.

En una recorrida la rutina comentó que actualmente tienen nueve centros de reclusión en total que albergan a 2.400 internos de los cuales el 40 % está procesado. Consideró que en general se encuentran en buenas condiciones.

Explicó que la tarea prioritaria en este momento es generar una mayor capacidad dado el incremento de causas, y considerando además la nueva ley de narcomenudeo, que va a producir nuevas detenciones. Agregó que están construyendo instalaciones nuevas en varios centros de detención, como ocurre con el Unidad Penal local con un nuevo pabellón para 30 plazas. Por otra parte aseguró que no hay una superpoblación carcelaria.

En general no tienen personal sumariado por ingresar elementos prohibidos a los penales, esta es una situación que siempre genera sospechas porque además de dinero o celulares también entran estupefacientes a las cárceles. “Solo dos funcionarias femeninas de la Unidad Penal N° 4 están siendo investigadas por un tema de estupefacientes, pero en el resto de la fuerza no tienen personal sumariado por violar la reglamentación”.

Reformas

Negó que el cambio de autoridades en la Dirección se haya realizado en forma intempestiva, aunque reconoció que los sorprendió, de acuerdo a la información que manejan, una decisión del titular anterior (José Luis Mondragón) que decidió alejarse del cargo. Agregó que un efectivo tiene estar alerta porque siempre se pueden producir cambios.

La directiva que recibió de las autoridades fue la de darle una dinámica distinta a la fuerza, tratando de mejorar las condiciones de alojamientos de los internos, buscar el perfeccionamiento del personal dictando nuevos cursos de capacitación, “para responder a las demandas de la sociedad”.

El objetivo es lograr el profesionalismo, hay que concientizar a los funcionarios y capacitarlos, tender a una mejor formación para manejarse con los internos, especialmente en todo lo relacionado al trato. “Saber cómo se deben conducir dentro de la Unidad Penal”.

Por otra parte, están frente a personas que tienen todos los derechos menos el de la liberad, porque están cumpliendo una condena, pero pueden trabajar, estudiar y tener acceso a la salud, entre otros. “Son derechos que se deben respetar y dejar de lado viejas prácticas que no corresponden en las actuales circunstancias, especialmente las relacionadas al trato”.

Distribución

Los delitos por los cuales están cumpliendo reclusión los internos son variados, por lo cual las disposiciones apuntan a un trato personalizado, esto hace que un recluso que esté detenido por cuestiones menores pueden tener algunas consideraciones. En cambio otros con prontuarios “pesados” representan una atención especial porque se trata de personas con un grado de riesgo.

Se tiene en cuenta la personalidad del recluido, la peligrosidad, el medio en que lo rodea, la vulnerabilidad y su entorno, entre otros. “Después que evaluamos estos aspectos se derivan a la UP que sea la más adecuada para ese caso”.

También comentó que dos presos conocidos por su participación en cuestiones de narcotráfico, como Daniel Tavi Celis (UP Paraná) y el conocido “Petaco” Barrientos (UP Gualeguay), no tienen un trato especial y cumplen con todo lo que establece el reglamento carcelario.

Los beneficios y visitas siguen siendo las mismas, lo que sí se ha profundizado son los controles al personal para evitar que con la libertad que ejercen el cargo, se vean tentados a ingresar cosas vedadas por el reglamento. “No está permitido que el funcionario que viene a desarrollar una tarea ingrese con bolsos o paquetes”. Agregó que por ejemplo durante las 12 horas que desarrollan las tareas no tiene permitido el uso del celular.

Infraestructura

Ratificó que el Servicio Penitenciario de la provincia no tiene superpoblación aunque reconoció que se ha producido un incremento del 50 % de internos. Las condiciones de habitabilidad, alimentación y salud están garantizados.

El presupuesto es adecuado y alcanza para cubrir toda la demanda, con relación de nuevas incorporaciones Sánchez – en diálogo con Paralelo 32 – explicó que han solicitado nuevos agentes. Las autoridades aún no han respondido al respecto.

En referencia a la Unidad Penal local destacó la labor del personal, sostuvo que no hay situaciones de conflicto ni problemas que deba atender en la institución local. Está considerada dentro de las de mediana seguridad. “Están cumpliendo con su labor, es importante reconocerlo porque hace a la función del agente penitenciario en esta unidad”.

El relevo del anterior Director Osuna que fue derivado a la UP de Gualeguay fue producto de los movimientos normales que se llevan a cabo dentro de la fuerza.

Finalmente destacó la labor que realizan las agentes penitenciarias que llevan adelante tareas en algunos sectores, como la incorporación de agentes femeninas, optimizan el trabajo del resto del personal. “Esto demuestra el nivel de igualdad porque tanto hombres como mujeres pueden desarrollar las actividades dentro de la estructura de la fuerza sin generar ninguna diferencia”.