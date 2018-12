Docente fue agredida a golpes y patadas por la madre de un alumno

Una madre agredió a patadas a la docente de su hijo. El hecho se produjo en el mediodía del pasado viernes en el frente a la escuela provincial N° 52, en la ciudad de Federal. Ante padres y alumnos, la docente fue agredida con golpes y patadas por la mamá de un nene de 6 años.

Luego de conocido el ataque, la seccional local de la AGMER se solidarizó con la docente Laura Fernández y con la comunidad educativa de su escuela.

Desde la entidad gremial, a través de un comunicado oficial titulado “Hoy, todos somos Laura”, se llamó a que las autoridades educativas departamentales actúen con firmeza y determinación.

“No será menor dejar de manifiesto que este es un síntoma más del proceso de degradación que constantemente sufre el docente, la escuela y la sociedad, desde gestiones políticas que para nada apuntan a valorar el respeto, la tolerancia y la educación que son baluartes fundamentales para una vida en sociedad”, apuntaron desde AGMER.

“Por ello, exigimos a las autoridades educativas departamentales el actuar con firmeza y determinación (no como en casos anteriores) por ante los organismos que corresponda, a fin identificar y responsabilizar la autoría de tamaño acto de agresión que afrenta el ser docente y deshonra al ser humano”, concluyeron.

La palabra de la agresora

Por su parte, María Elena Esquivel, la mamá del alumno, argumentó que reaccionó de esa manera porque su hijo le contó haber sido maltratado por su maestra. “La maestra lo agarró fuerte del brazo a mi hijo y lo azotó contra la pared, lo que le hizo doler la espalda”, dijo para justificar su enojo con la maestra, supo Federal Al Día.

“Reaccione mal, sé que estuve mal, pero fue un momento de bronca, porque no me gusta que ella ni nadie toque a mi hijo”, expresó; “yo fue a la escuela a hablar bien con la maestra, porque pensé que hablando nos íbamos a entender, pero al final no tuve el comportamiento adecuado y reaccione de bronca porque no me gustó que ella le haya puesto una mano encima a mi hijo”.

Por último dijo que “si la maestra me pidiera disculpas yo también me disculparía, pero me mantengo con la palabra de mi nene, que no va a mentir con una cosa así”, insistió.