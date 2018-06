Crespo– El intendente Darío Schneider agasajó a los medios de prensa con una cena el viernes 8 de junio en el edificio NIDO, reuniendo a unos 50 trabajadores que se desempeñan en las radios, TV y periódicos locales, entre periodistas, diseñadores, locutores, operadores y camarógrafos. Abriendo camino hacia la 28ª Fiesta Nacional de la Avicultura, el plato que lideró el encuentro de amplia convocatoria, preparado por personal municipal, fue pollo al disco.

La subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana, abogada Elina Ruda, a cuyo cargo está el área de Prensa y Comunicación del municipio, dio la bienvenida y se refirió a la relación con los medios “de vernos todos los días, de cruzarnos y de que ustedes nos ayuden a hacer una de las tareas más difíciles que tenemos en la gestión que es que la gente se entere qué es lo que estamos haciendo”.

Se mostró orgullosa del periodismo local “siempre me gustan los que son incisivos porque hacen preguntas, los que nos obligan a repensar las cosas, los que nos ponen en ese lugar de tener que decir las cosas que suceden. Les agradezco mucho la tarea que hacen”.

Anunció que el plato elegido, pollo al disco, “es porque ya estamos empezando a vivir el clima de la Fiesta de la Avicultura”, y en cuanto al edificio NIDO, donde se hizo la celebración, precisó su concordancia con la propuesta “porque muchos de ustedes tal vez no conocían este lugar y estamos muy orgullosos porque ha significado la transformación de una parte de la ciudad, disfruten de este lugar que para nosotros es como una casa pequeñita que hemos hecho con mucho esfuerzo y con mucha convicción de la importancia que tendría”.

El periodista Hugo Schira rindió homenaje a la figura del recientemente fallecido Guillermo Alfieri, un maestro de periodistas y recordó entre los periodistas más destacados de la provincia a Daniel Enz “un hombre que está hablando de cosas muy pesadas y las está sacando a la luz, con el tema como el narcotráfico y la relación con la política”, mencionando además medios de la costa del Uruguay donde dijo “hay cuatro o cinco plumas en medios de prensa como El Entre Rios, Gastaldi en Diario Junio, incluso de distintas opiniones políticas, pero que realmente representan para nosotros un grupo de personas muy importantes. Y no porque sea mi jefe, sino porque lo considero un amigo, quiero rescatar a Luis Jacobi, porque creo que en Crespo, sobre todo a través de El Mangrullo, es una persona que nos está ubicando de alguna manera a muchos crespenses, gente de la zona incluso a nivel provincial, con un periodismo un poco más humorístico –en esa columna en particular- de pronto frente a una realidad que a veces se nos torna bastante complicada”.

Luego el intendente Darío Schneider saludó a los trabajadores de los medios. “Es tradición tener este momento de encuentro de la familia del periodismo, de los comunicadores, de la gente que trabaja en prensa, y que veo que cada año se amplía más y eso es muy bueno y obviamente lo celebramos”- sostuvo. Destacó la importancia del rol del periodismo en democracia. Se refirió al trabajo diario de la difusión de todas las actividades que se desarrollan a través de las instituciones “que es muchísima la actividad y a través de ustedes, hace que la provincia tenga una mirada sobre nosotros y esté todo el tiempo jerarquizando el desarrollo y crecimiento de esta ciudad que es tan importante”.

Schneider se sumó a los homenajes de nuestro colega Hugo Schira, invitando a la concurrencia a tener “este momento de encontrarnos y conversar sobre los temas libremente, sin cohibirnos de nada, porque la democracia es eso. Nos permite opinar y dar nuestra visión sobre todas las cosas que están pasando todos los días”.

Reconocimiento

Tras una breve y distendida presentación a cargo del director de Paralelo 32, invitado a repasar los antecedentes de la homenajeada de la noche, se procedió a entregar el reconocimiento a la trayectoria periodística de María Noemí Tropini, quien se desempeña en esta profesión desde hace mas de cuatro décadas, ejercitada en las más variadas demandas del oficio.

Al momento de la entrega de la distinción, a cargo del intendente Darío Schneider y la vice intendente Mariela Hildermann, la periodista hizo un somero repaso de su trabajo, iniciado con la primera publicación de su página Nosotras, el 8 de abril de 1976. “Tuve que organizar corresponsalías, porque salía como dijo Luis (NdelaR: en la presentación) en un Citroen, después en vehículos mejores, a inaugurar las corresponsalías, nombrar colaboradores. Fui además algo que no dijo; fotógrafa; saliendo a cubrir accidentes y lo hice durante mucho tiempo, iba a los accidente muy graves con Gustavo (Oliverio), que se quedaba en el auto cuando las escenas eran muy cruentas. Hoy, todas esas cosas han cambiado tanto, para los chicos que empiezan, les parecerá raro”. Recordó aquellos comienzos en Paralelo 32. “Nosotros empezamos con máquinas de escribir, muchos sacrificios, con Nora (de Sosa) haciéndonos de a poco, corrigiéndonos entre nosotras, apoyándonos en Luis que sabía un poco más y así fuimos creciendo. Inicié con una página femenina y después me dediqué a todo tipo de periodismo. Me gusta mucho policiales y gracias a eso creo también, tengo una hija licenciada en Criminalística, porque creo que influyó en esto mi gusto, porque intereso en seguir temas de policía que ni siquiera son locales”.

Luego agregó “me gusta en sí el periodismo, lo aprendí a amar y es algo que mientras lo pueda seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Siempre he tenido bajo perfil, nunca me interesó que me conozcan y más cuando uno es de la gráfica, siempre estamos detrás de un escritorio, una computadora y no nos conocen la cara”.

Finalmente agradeció el reconocimiento “en este día después de tantos años de haber estado trabajando en esto”.