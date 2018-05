El secretario general de la Filial Diamante–Crespo del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab, confirmó que después de varios meses de negociaciones a nivel nacional, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados llegó a un acuerdo con la parte empresarial para cerrar paritarias para el periodo abril 2018 – marzo 2019 marcando, así, nuevas escalas salariales.

Detalló que un 15 por ciento de aumento, pagadero en dos tramos, más un bono compensatorio, también pagadero en dos veces, fue parte de lo que se acordó. “Debíamos cerrar en abril, pero se dilató todo, con muchas discusiones y enojos, pero finalmente se pudo arribar a un arreglo. Fue importante la tarea desarrollada por el Secretario General José Alberto Fantini, que hizo bien las cosas y permitió que se cerrara. Como viene sucediendo con la mayoría de los gremios, cerramos en un número parecido, pero con un bono que suma y le sirve a los trabajadores porque le pone dinero en sus bolsillos”, opinó.

En detalle, dijo que “Logramos un 15 por ciento de aumento, en dos cuotas, no en tres como querían los empresarios. Por eso se tardó tanto en arreglar. El 10 por ciento es desde abril de 2018 y el 5 por ciento restante a partir de septiembre de este año. También se suma un bono de 7.000 pesos, no remunerativo, pagadero en dos cuotas de 3.500 pesos cada una, en diciembre de 2018 y febrero de 2019, y hay un aumento en al presentismo también, que llega ahora a 1.300 pesos. Quisimos sacar la negociación adelante, pero siempre pensando en los trabajadores, que no la están pasando bien. No es un momento holgado el que se consiguió, pero al menos compensa. La están remando cada vez más los laburantes, lo tenemos claro a eso. Nos toca a nosotros estar al frente de este momento, tratamos de avanzar todo lo que podemos a favor de ellos, pero en las decisiones hay diversos sectores involucrados y todos con distintos intereses”, reconoció.

Contexto económico

Al analizar el contexto económico que percibe, Elbio Schaab comentó que “Soy de ir a los frigoríficos, trato de estar con la gente, de escucharlos, y tengo claro que en muchos casos no les alcanza la plata. Aumentaron todos los servicios y por eso hicimos un esfuerzo enorme para sacar esta negociación adelante, pero con la promesa de que el 19 de noviembre de 2018 nos reuniremos nuevamente para analizar los números, de acuerdo a cómo marche el proceso inflacionario y económico del país”.

Agregó que “Todos los trabajadores tienen nuestros teléfonos y redes sociales para contactarse con el Sindicato. Es nuestra función como sindicalistas estar a la par de ellos, ni adelante, ni atrás, sino junto a ellos. Nuestra función es hablar y escuchar, plantearles la situación pero siempre de manera sincera, con la verdad, guste o no. Podemos tener errores, pero siempre actuamos de buena fe y eso nos da el respaldo de ellos y es lo que nos deja tranquilos”.

Sobre el número final acordado, Schaab destacó que “El número al que arribamos es el que se manejaba ya previamente como posible. Apostamos siempre a más y es lógico que los trabajadores estén preocupados. Desde nuestro lugar, hicimos todo lo posible, siempre desde el otro sector se tira hacia abajo el número y así se termina negociando. Al menos el bono compensa un poco ese 15 por ciento, que termina siendo, en consecuencia, un número superior. Ahora empezamos las negociaciones con los trabajadores de carnes blancas. Esperamos cerrar más rápido, deseamos que no sean tan difíciles como estas las reuniones. Desde nuestro lugar, pedimos coherentemente en el marco de la situación que se vive en la Argentina. Pero todos los sectores deben entender que es una difícil realidad económica y actuar en consecuencia”.

Schaab aclaró que “No hubo despidos en estos meses en el sector, incluso hay empresas que están tomando empleados. La actividad nuestra, de carnes rojas, de frigoríficos vacunos, necesita gente que sepa faenar, y las producciones están creciendo, por eso van tomando personal. Pero una cosa no quita la otra: se necesita mano de obra pero la situación de la gente que ya está trabajando no es la mejor si la comparamos con otros años, cuando la situación en el país estaba de otra manera, más holgada para los laburantes”, dijo.