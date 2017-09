Por la decimotercera fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Deportivo Tabossi y Sarmiento de Crespo igualaron en 2. Este resultado no le conviene a ninguno de los dos, ya que ambos pelean por estar entre los 8 de la Zona Sur. Emanuel Villanueva y Saúl Ojeda convirtieron para el local, Matías Gassmann en dos ocasiones festejó para la visita.

La primera parte fue lo mejor del partido, no por el juego demostrado en cancha, sino por la cantidad de goles. A los 7´ de haber iniciado el cotejo, Matías Gassmann abrió el marcador de cabeza a favor del Decano. A los 30´, Emanuel Villanueva marcó de tiro libre. En esta jugada hubo falta sobre el arco del combinado Crespense, pero el juez Piedrabuena no lo entendió así. A los 40´, Gassmann remató en el ingresó al área grande, y puso la pelota pegada al palo izquierdo de Schmidt que nada pudo hacer. De esta manera el Rojo se puso arriba nuevamente. Pero 5´ después, Saúl Ojeda capturó un rebote en el vértice izquierdo del área chica, y remató suavemente, para poner la igualdad.

El segundo tiempo estuvo de más, no se mostró nada de lo que se había dado a conocer en la primera parte. Se prestaron la pelota, y no supieron como romper la defensa del rival. La perlita fue que no hubo ningún amonestados, ni expulsado, hubo jugadas que merecían ser sancionadas con tarjetas, pero Piedrabuena decidió no hacerlo, manejando con tranquilidad el partido.

El próximo fin de semana, Sarmiento será local de Viale F.B.C. y Deportivo Tabossi visitará a Seguí F.B.C.

Formaciones

Deportivo Tabossi (2)

Francisco Schmidt

Saúl Barisnaga

Emanuel Villanueva

Álvaro Godoy

Marcos Enrique

Omar Aquino

Brian Landra

Kevin Lezcano

Lucas Taborda

Saúl Ojeda

Emiliano Zunino

DT: Javier Godoy

Sarmiento (2)

Nicolás Velázquez

Maximiliano Jacob

Matías Espindola

Maximiliano Zarate

Lautaro López

César Bolzán

Jesús Méndez

Saúl Stricker

Matías Gassmann

Iroshi Isijara

Maximiliano Franz

DT: Lucas Jumilla

Goles: 7´st Matías Gassmann (S), 30´pt Emanuel Villanueva (T), 40´pt Matías Gassmann (S) y 45´pt Saúl Ojeda (T). Cambios: En Tabossi, 21´st José Pellegrini por Godoy y 38´st Daián Brondi por Enrique. En Sarmiento, 18´st Agustín Cantero por Jacob y 42´st Martín Espinoza por Isijara. Árbitro: Raúl Piedrabuena.