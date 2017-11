Victoria.- El centro de salud que funciona en isla del Charigüé (Frente a Rosario) sería objeto de serias irregularidades por parte del director y actual personal único, doctor Remilly Molini, quien no respetaría los horarios, utilizaría la lancha ambulancia y el lugar para fines particulares. Además amenazaría a los pobladores que se quejan de la falta de medicación y otros imponderables, con no atenderlos.

Una ex empleada destapó la olla de las presuntas malas actitudes de Remilly, señalando ante Paralelo 32 la incompatibilidad horaria con otro cargo que este médico desempeña en dependencias de la Municipalidad de Rosario. “Utiliza el centro como si fuera su casa quinta y termina siendo un lugar de reunión para sus asados”, manifestó.

Acompañada por el abogado Arturo Milano, que además es su yerno, Estela Mary Varela llegó a la redacción de este Semanario con documentación y fotos de esta situación. Odontóloga de profesión, ella desempeñó su profesión en esta dependencia del estado provincial entrerriano desde su creación hasta obtener la jubilación.

Reconoce que esperó hasta obtener el beneficio jubilatorio para denunciar las irregularidades que allí se comenten, y que en el último tiempo fue sometida a presiones en su lugar de trabajo, “utiliza el lugar como centro de reunión, organizan asados, peñas, y ahora hay una persona viviendo de forma permanente”.

El hecho más saliente fue la utilización de la lancha ambulancia como vehículo particular, “denunciado oportunamente ante las autoridades del Ministerio de Salud (Expediente 2029991, con fecha 25 de septiembre de 2017). Curiosamente a los pocos días de esa denuncia, se terminaría por hundir la unidad y quedar inutilizable hasta hoy”, dijo el letrado y mostró fotos donde se veía la embarcación cargada con maderas.

Incluso, Milano nos facilitó el contacto de Domingo Almada, un lugareño y sus diez hijos, a quien Remilly ya no atiende por haber reclamado atención e insumos.

Consultada por este medio sobre cuánto tiempo fue testigo de estos hechos, Estela dijo que se repitieron durante los últimos diez años, “y si bien ya no estoy como personal en el lugar, sigo trabajando en mi consultorio en Rosario con muchos de ellos como pacientes. Los atienden de mal humor, y eso no sería tan preocupante, lo grave es que no hay medicamentos a pesar de que tiene una provisión del Estado Nacional”. En este sentido su yerno agregó: “la sensación que da es que es un lugar que no está en la mira de los organismos de control”.

Los entrevistados advierten además que podría estar dándose una incompatibilidad horaria, ya que Molini, además de su carga laboral en zona de islas, tendría en el mismo horario un cargo de 36 horas en la Municipalidad de Rosario, “trabaja para el SIES (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, ubicado en la Estación de Ómnibus Mariano Moreno); y si uno accede a la página del Ministerio de Salud de Entre Ríos, podrá identificar que figura como director del Centro Isla Charigüé, con domicilio en Paraguay Nº 1426, 6º 4, presumiblemente de Rosario”. Además del director, en el lugar se desempeña –según los entrevistados–un bioquímico.

— ¿Ustedes puntualmente han tenido algún inconveniente con esta persona a quien denuncian?, preguntó este Semanario, a lo que ambos respondieron, “ha tenido problemas con todos, en mi caso sufrí acoso laboral pero yo ya me jubilé, el gran inconveniente son las represalias con los 50 isleños, que en mayor o menor medida concurren a este dispensario. El tema es que la atención es muy irregular”, insiste Estela.

El Centro de Salud fue construido sobre pilotines a mediados del 2004, con aportes del Banco Mundial, y se encuentra próximo a la Escuela Nº 26 Leandro N. Alem, en la Segunda Sección Islas del Charigüé. Estela trabaja en el lugar desde los años ’90, cuando este dispensario funcionaba en un sector de la escuela; con la construcción del edificio el personal se mudó a las instalaciones propias, por ese entonces la odontóloga y el médico ya formaban parte del personal.

— ¿Ustedes le manifestaron que iban a hacer pública esta situación?

_Lo que nosotros tratamos de hacer es que esos isleños no se queden sin cobertura, uno ha aprendido a querer al lugar y su gente, y reclamamos que se cumpla con la obligación por la que el gobierno de Entre Ríos ha decidido ubicar un médico en este lugar.