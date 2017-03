De menos a más

Joel Gassmann obtuvo un gran resultado en la segunda final del año, donde luego de varias complicaciones durante el fin de semana, sumó valiosos puntos que lo ubican en la quinta posición del campeonato tras su paso por Neuquén.

Joel marchaba en la posición doce expectante, cuando promediando la vuelta ocho comenzaron los roces entre los competidores y en el afán de no impactar sobre un rival luego de un choque en cadena, el Ford número 54 del Martínez Competición sufrió un toque que lo perjudicó, teniendo varias vueltas por delante.

La carrera tuvo el ingreso del pace car debido a los toques en pista. Sobre el final, luego del relanzamiento, varios autos quedaron cruzados y el entrerriano supo sortear este incidente.

De allí comenzó a escalar en el clasificador, arribando en el puesto ocho luego de transitar el total de vueltas. Pero una vez finalizada la competencia se conoció el recargo de Pezzucchi, subiendo así al séptimo puesto de la final.

“Fue una carrera muy enredada. Veníamos bien en la posición 12, hasta que por esquivar un posible toque con Ventrichelli me pasaron varios autos y ahí se complicó todo. Se tocaron adelante y me dejaron regalado a un rival que me rompió toda la trompa. Eso que me hizo perder mucha carga y potencia, ya que se voló la toma de aire del motor. De ahí en más hicimos buenos relanzamientos y esquivamos algunos toques para poder terminar nuevamente en el puesto siete, después de llegar a estar veinte. Nos encontramos quintos en el campeonato y me pone feliz eso, pero me preocupa por otro lado la falta de competitividad que estamos teniendo. Seguiremos trabajando y buscaremos mejorar. Agradezco a los sponsors y a toda la gente que siempre está pendiente”, mencionó Gassmann.

La próxima competencia del TCP será el 2 de Abril, en el Autódromo de Concordia.

Prensa Joel Gassmann.