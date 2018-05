Nogoyá.- Daniel Pérez trabaja en dos nuevos libros, uno tiene que ver con un hecho que protagonizó hace unos años Oscar Báez, quien junto a su compañero caminó desde Paraná hasta el Obelisco una suma aproximada de 500 kilómetros para participar de la protesta que se tituló 8N en 2012, y el otro es un trabajo de su autoría, donde pretende hacerpensar a los lectores a través de reflexiones.

En diálogo con Paralelo32 contó: “En un congreso conocí a Oscar y me propuso que escribiéramos un libro, el me dio sus manuscritos, la historia donde cuenta su experiencia de este viaje a pie y yo desde mi lugar estoy esbozando mi opinión, mi pensar para que el libro nos sirva a todos, no es un libro político ni nada de eso.Se titulará 8N Yo estuve”.

“Oscar cuenta todo lo que sucedió ese día desde una mirada muy humana, la idea es que esté publicado en mayo”. En otro orden agregó: “También estoy escribiendo un nuevo libro de mi autoría, que es para seguir pensando, no es una continuidad del primero, ni tiene que ver con ese-en relación a Caminemos juntos-.Este nuevo, es como si fuera un espejo, en pocas casas hay un espejo de cuerpo completo, siempre nos miramos la cara; por ejemplo, el hombre para afeitarse, la mujer para maquillarse, o para mirarse como le queda la ropa pero espejos de cuerpo entero, muy pocos somos los que lo tenemos”.

Por este camino, el escritor ensayó: “Esto creo que es parte de un mambo psicológico y nos cuesta mucho mirarnos, uno porque está muy gordo, otro muy flaco, uno porque es negro, otro por rubio.Por lo general no nos gustamos cuando nos miramos y a eso se refiere el libro, a la vida entera, que nos animemos a mirarnos en el espejo, que nos animemos a sacarnos la mirada del otro, siempre tratando de agradar”.