Victoria.- Luego de realizar dos presentaciones del CD Rumbos de Guitarra en la ciudad, Daniel Gómez presentará un concierto en vivo en el auditorio de la Asociación Cultural Nogoyá (Centenario 930) este sábado 8 de julio a las 21 horas. Las presentaciones locales del guitarrista tuvieron un excelente recibimiento por parte del público y de la prensa, hecho que augura mucho éxito para el músico en la vecina ciudad. Asimismo, en su recital estará acompañado por Emilio Otero en percusión.

— ¿Cómo fue el proceso de producción del CD?

—Este CD que tendré el gusto de presentar en Nogoyá fue editado este año por el sello Producciones Argentinas e Internacionales (PAI). Agradezco mucho el espacio que este sello independiente brinda a compositores e intérpretes de diferentes extractos musicales para editar obras grabadas que, por ser música instrumental, tal vez no interesan demasiado a los grandes sellos discográficos.

Este trabajo está integrado por doce composiciones de mi autoría, y en donde he tratado de reflejar mis sentimientos y mis conocimientos que me ha dado el caminar por esos rumbos por los que me ha llevado la guitarra. De ahí el nombre del CD.

En la grabación ha participado como músico invitado el gran percusionista Facundo Guevara. Me siento muy contento y honrado de que un músico de la calidad musical, profesional y humana como Facundo, que ha tocado con figuras musicales de primera línea de Argentina (como Pedro Aznar, Liliana Herrero, entre otros) y de otros países, se haya copado en tocar en varios temas de mi CD. Siento que su presencia ha jerarquizado mi música, y he disfrutado de grabar con él.

— ¿De qué tipo de temas va a poder disfrutar el público de Nogoyá?

—Los temas musicales incluidos están basados en ritmos argentinos y latinoamericanos, donde he incorporado composiciones que me unen desde mi origen bonaerense al tango, el vals y la milonga porteña, sumado a mi lado folklórico en la chacarera, la cueca y el gato norteño por haber recorrido lugares donde se originan esas músicas. Me resulta natural tocar esos ritmos que en la mayoría de los casos he aprendido a tocar desde muy joven. Y me he atrevido también a exponer mi visión personal del candombe uruguayo y la marinera peruana, géneros musicales que me gustan mucho.

— ¿Qué opinás del resultado final de Rumbos de Guitarra?

—Estoy muy contento con el resultado obtenido desde el punto de vista musical y técnico del CD. Cuando lo escucho me siento satisfecho, y ese sentimiento se expande aún más cuando las personas que ya han obtenido el CD me manifiestan que les ha gustado.

Eso me impulsa a seguir en este camino de difundir esta obra, que podría definirla como un conjunto de canciones sin palabras; y a eso le sumo mi gusto y necesidad de improvisar sobre las armonías de los temas. Entonces, mi mensaje musical está destinado a que por un lado la gente entienda claramente las melodías y los ritmos, a los que he tratado con mucho respeto, y por otro lado, hay guiños musicales permanentes dirigidos a los músicos que escuchen, desde el desarrollo de recursos armónicos y de arreglos musicales.

Ya tengo concertadas presentaciones en Buenos Aires, Santa Fe ciudad, y por concretar otras fechas en Rosario y Paraná. Y estoy empezando a programar una gira por algunas ciudades de la Patagonia. Pero en Nogoyá será mi primer concierto formal de presentación del CD fuera de Victoria, lugar donde elegí vivir. Qué mejor que Nogoyá, lugar tan cercano a Victoria, para empezar a andar por nuevos rumbos guitarreros. Estoy muy ilusionado con este concierto, el auditorio de la Asociación Cultural es ideal para tocar y les agradezco mucho a las personas que allí trabajan por el arte el interés por mi propuesta musical, y espero que la gente se interese y concurra.