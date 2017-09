El pasado sábado se disputó la decimotercera fecha del Torneo Amistad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Crespo, la Asociación Deportiva y Cultural recibió al Club Atlético Unión en una nueva edición del clásico. El Celeste ganó en las tres categorías competitivas. Por su parte, Sarmiento fue local de Arsenal de Viale. El Rojo también triunfó en las tres divisiones.

Resultados Zona Sur

Cultural vs. Unión

Sub 11: 3-0 (Francisco Weinbauer -3-). Sub 13: 1-0 (Marcos Rossi). Sub 15: 1-0 (Pedro Lia).

Sarmiento vs. Arsenal

Sub 11: 3-0 (Thiago Kinderknecht, Mateo Freiberger y Bruno Hess). Sub 13: 2-1 (Thiago Tablada y Sergio Zapata / Brian Santa Cruz). Sub 15: 2-0 (Facundo Neiff y Martín Kloos).

Viale F.B.C. vs. Cañadita Central

Sub 11: 1-2 (Federico Ojeda / Gerónimo Farías -2-). Sub 13: Cañadita Central no presentó equipo. Sub 15: 2-2 (Franco Giménez y Cristian Albornoz / Teo Troncoso y Nahuel Farías).

Posiciones

Sub 11: Sarmiento 22, Cultural 21, Unión 18, Arsenal 16, Cañadita Central 13, Viale F.B.C 10 y Seguí F.B.C. 9.

Sub 13: Unión 28, Cultural 21, Sarmiento 18, Arsenal 17, Viale F.B.C. 13, Cañadita Central 5 y Seguí F.B.C. 2.

Sub 15: Viale F.B.C. 29, Arsenal 22, Cultural 18, Arsenal 16, Sarmiento 13, Unión 8 y Seguí F.B.C 4.

Próxima fecha (decimocuarta)

Cañadita Central vs. Cultural

Unión vs. Sarmiento

Arsenal vs. Seguí F.B.C.

Libre: Viale F.B.C.