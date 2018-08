Cuando no es Turquía es Brasil, la fragilidad de los números

Este viernes el economista rosarino Salvador Distéfano comenzaba su informe semanal que distribuye entre abonados a su sitio web, con este análisis:

“La fragilidad de nuestra economía es altísima, eventos internacionales afectan nuestro flujo de fondos financieros, son variables incontroladas que serán difíciles de sobrellevar. Habrá que pedirle más dinero la FMI, mercados cerrados para tomar deuda, tasas del 10% anual en dólares, el mercado lleno de gangas, pero solo para valientes.

¿Qué pasó?

— Brasil sufre estrés financiero ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, nadie ganará en primera vuelta, y se definiría el 28 de octubre en segunda vuelta. Hasta aquí lo conocido por todos. Sin embargo, Lula Da Silva quiere ser candidato a presidente y se presentó al Tribunal Electoral, es muy probable que lo rechacen como candidato, pero solo lo sabremos el día que lo hagan, por ahora es un candidato en potencia y lideraría la intención de votos.

¿Qué paso con el real?

— El real se devaluó a 4,12 por dólar, eso empuja a la moneda local a depreciarse, de lo contrario la aduana será un colador. El tipo de cambio real con Brasil está un 40% abajo, y con el tipo de cambio multilateral un 10% abajo. Esto implica que sería altamente probable un tipo de cambio entre $ 33,00 y $ 35,00 para Argentina a fin de año.

Esperábamos 90 días de calma.

— Si, yo lo dije y era el programa de trabajo del BCRA, sin embargo, el efecto Turquía, los cuadernos y ahora Brasil desecharon ese programa monetario. Hoy el Banco central no puede perder reservas, y si vienen por ellas se llevarán un tipo de cambio más elevado, pero de ningún modo divisas.

Dicen que el Banco Central vende en el mercado de futuros.

. – Correcto, pero para nosotros es un error, hay una ola compradora de dólares que no se detiene. En el mes de julio los argentinos compraron más dólares que en junio, eso implica que hay dinero en la calle. Si desean hacer una corrida, hay que dejarlos correr, en algún punto el dólar buscara su punto de equilibrio y se estacionara.

¿Este no es el punto de equilibrio?

. – En absoluto. En la primera quincena de octubre se viene otro desarme de lebac, y el mercado ira a trocar pesos por dólares, si cada 30 días vamos a liberar $ 100.000 de lebac, hay que elevar el tipo de cambio y no regalar reservas. Tampoco incrementar la cantidad de dinero en el mercado perdiendo plata en los mercados de futuros.

¿Cuál es el plan B del gobierno?

. – Argentina no logra recuperar crédito internacional, los argentinos no le prestan a su propio país, cuando les sobra un peso compran dólares y lo guardan en la caja de seguridad. Esto implica que no hay señales de expansión económica de corto y mediano plazo. El gobierno tendrá que recurrir nuevamente al FMI, para que le adelante los fondos otorgados, y en lugar de desembolsar cuotas de U$S 3.000 millones por trimestre, desembolsar U$S 6.000 millones por trimestre; o bien rever el plan financiero y pedirle al FMI U$S 30.000 millones adicionales.

Si ello no ocurre

. – Estaremos en problemas porque nadie le quiere prestar a Argentina.

¿Podría venir un default?

. – No por ahora, la argentina tiene cubierto los vencimientos hasta mediados del año 2019, y si consigue unos U$S 10.000 millones adicionales cerraría el financiamiento al año 2019.

¿Qué necesitamos?

. – Cerrar el presupuesto 2019, y cumplir con las metas fijadas de déficit fiscal, para que en el año 2020 tengamos déficit cero, y para el año 2021 podamos comenzar a crecer con fuerza.

¿Por qué se demoraría tanto?

. – Los argentinos deben confiar en el país, en la medida que la tasa de inversión no crezca a una tasa del 25% anual, los problemas no se solucionaran. Hoy la tasa de inversión con suerte es del 15% anual, y las exportaciones son del 12% anual, tenemos una economía cerrada, y para colmo de males, las importaciones son más altas que las exportaciones.

¿El consumo?

. – El consumo no te hace crecer, todo lo contrario. Lo que motoriza al consumo es la inversión, con más consumo no motorizas la inversión.

¿Qué sucedió ayer con los bonos?

. – Quedaron muy mal, los bonos cortos rinden tasas similares a los bonos largos. Hay bonos que carecen de liquidez, y el gobierno no da salida a algunas series. Creo que se necesita urgente un golpe de escena, pero el gobierno no ve estos problemas o los soslaya, y así pasa el tiempo, los problemas se profundizan y los mercados no se recuperan.

¿Las acciones?

. – Las acciones están a precios ridículamente bajos. Si el gobierno lograra aprobar el presupuesto 2019 y lo cumpliera, las acciones deberían valer como mínimo un 30% más en dólares. Mercado a precios muy bajos, comprar y esperar.

Cuando no es Turquía es Brasil

. – Argentina no cuenta con un gobierno que muestre un marcado liderazgo político, el presidente se debilita en las encuestas, y la principal oposición está más cerca de los tribunales penales, que los electorales. Es un momento difícil para el escenario político y económico.

¿Qué hacemos?

. – Hay bonos regalados, acciones a muy buen precio, no compraría dólares, es cosa de viejos asustados. Si tenes dinero y no podés esperar cómprate un activo y disfrútalo. Si queres ahorrar de corto, mediano o largo plazo, comprar acciones y bonos, están muy bajos, pueden bajar más, pero no te equivocas si compras a estos precios, a un año vista ganaras fortuna en moneda dura.

¿Estas convencido?

. – Convencidísimo. Se conocieron los resultados de los bancos Galicia y Macro, no son malos resultados, y sin embargo son papeles que cayeron más del 50% en dólares. Para mí son precios de ganga, igual que el Bonar 2024 que rinde el 10% anual. Vamos a una reestructuración del Banco Central, cae el déficit fiscal, y estaría cerrado el presupuesto 2019, me parece que hay que cerrar los ojos y comprar, la ganancia puede ser interesante, aunque el mercado puede seguir corcoveando hasta que pase la elección en Brasil”.

