Crespo– Tras conocerse la eliminación por Decreto de Necesidad y Urgencia, a través del que el Gobierno eliminó por decreto los denominados feriados puente anuales que se había establecido en la gestión anterior para incentivar el turismo, quedando dos feriados menos en el año. Paralelo 32 pidió la opinión de diferentes actores de nuestra ciudad. A ellos les preguntamos cómo creen que repercutirá la medida en nuestro medio y estas fueron las respuestas:

Vanina (33) – comerciante

Los feriados puentes no favorecían a la ciudad, la nuestra no se basa en el turismo. Cuando caían jueves y viernes se complicaba porque nosotros los sábados abrimos, no tenemos la posibilidad de ciudades grandes donde este día no se trabaja, así que nos desorganizaba un poco los días de atención al público. No creo que esto tenga una repercusión negativa para Crespo, porque no es una ciudad turística.

Pablo (26) – comerciante

No contribuían mucho a la ciudad estos feriados, Crespo no se basa en el turismo y muchas veces debido a los feriados por más que uno abra igual disminuía la cantidad de gente que transitaba por las calles. También se complicaba por el tema del transporte, tanto por la entrega como la recepción de mercadería.

Desde mi óptica de comerciante creo que repercutirá en forma favorable la quita de los feriados ya que habrá mayor afluencia de gente en las calles que salga a comprar.

Matías (21) – trasportista

Con los feriados puentes los gastos existían igual y muchas veces pasaban al doble por el hecho de los empleados a los que había que pagarle extras por trabajar en esas fechas porque los viajes que estaban pautados se producían. Muchas veces se nos perjudicaba porque al paralizarse Buenos Aires la mercadería quedaba acumulada y de esta manera se atrasaba el trabajo.

Me parece que la medida va repercutir favorablemente. Haya o no feriados puentes se debía trabajar igual para que no retrasar aquello que estaba pautado y con aquellos día no laborables existían más complicaciones en los viajes.

Patri (33 años) empleada

Al quitar los feriados puentes volvimos a la normalidad y nos permite llevar un calendario de trabajo más organizado. Crespo ante estos días se rige mucho por la determinación que tenga la Agrícola Regional y siguiendo esa modalidad se trabajaba mediodía donde las horas valían el doble pero si uno piensa en que estaban para fomentar el turismo uno no podía viajar a ningún lado porque unas horas de ese día no laboral tenía que trabajar igual. Y si caía viernes el sábado también es laborable por eso no te permitía viajar a ningún lado.

No somos una ciudad turística así que no creo tenga una mala repercusión en el futuro.

Silvio (30) – empleado

Por más que se haya dictado un feriado puente la producción muchas veces no se podía parar por eso el empleador muchas veces elegía pagar doble el día y trabajar de manera normal. Depende el rubro uno muchas veces estaba atado a lo que realizaba otra persona y si ella decidía trabajar, como ser la gente que se dedica a la actividad agropecuaria, se debía trabajar igual.

No va a tener una mala repercusión porque si bien era para fomentar el turismo, la gente de clase media baja no podía salir y a lo sumo hacía turismo en su casa.

Germán (30) – propietario de un comedor

Me resulta indistinta la eliminación de los feriados puentes, Crespo no es una ciudad que tenga su economía basada en el turismo, por eso no generaban más ingresos aquellos días.

No creo exista gran variante en cuanto a la clientela, si bien es cierto que en los feriados la gente salía un poco más tampoco variaba mucho de los demás días. A los empleados se les debía pagar doble por eso muchas veces evaluábamos la fecha del mes en la cual nos encontrábamos y como estábamos económicamente y allí decidíamos si abríamos o no.

Ingrid (26) – docente

Tiene su punto positivo y negativo. Desde la educación el calendario escolar tiene 180 días y debido a los feriados puentes y otros día que no había clases hacía que se extienda mucho el calendario por eso va a permitir que el periodo escolar finalice más temprano. Desde ese lado es positivo, a parte se supone que esta clase de feriados eran para fomentar el turismo pero con un sueldo de docente no se podía salir a disfrutar al cien por ciento.

Creo la medida será favorable tanto para el calendario escolar como para el plan de estudio ya que había muchos feriados que caían un mismo día y se perdían muchas clases y muchas veces se complicaba para retomar lo que estaba planteado.

Vanesa (29) – profesional

En mi caso, mi profesión me permite realizar un ejercicio laboral independiente con mayor disponibilidad de mis tiempos. En general frente a los feriados extensos, solía brindar atención en algunos horarios pese a ser feriado ya que los pacientes muchas veces manifestaban interés por acudir en días no laborables y usar mejor su tiempo. Y disponer de una franja del feriado para estar en familia. En otras oportunidades, les comunicaba que no estaría y disponía del feriado completo. Pero son las condiciones que me permite un trabajo independiente.

Por otro lado, entiendo que los feriados además de generar conciencia colectiva sobre hitos de nuestra patria, benefician al turismo y favorecen la unión familiar y la salud física y mental. El descanso posibilita que surjan periodos de ocio tan necesarios como los periodos de trabajo o estudio. Pero es un tema que genera enfrentamientos y posturas diferentes. En lo personal, creo que en nuestro país existe un agobio muy grande en la clase trabajadora debido a la gran inestabilidad económica de estos últimos años (inflación, despidos, doble o triple jornada laboral para llegar a fin de mes, trabajos precarizados o en negro, falta de reconocimiento del esfuerzo, etc.) y que esto no logra resolverse con feriados más extensos y estos solo son un paliativo, una distracción mientras aguardamos condiciones de mayor estabilidad. El malestar y la angustia persisten porque hay condiciones materiales que están seriamente comprometidas. Argentina necesita reactivar todas las esferas laborales. Y necesitamos contar con periodos laborables estables y descanso reparador también. Esto no se soluciona con más o menos feriados, sino con políticas más estables que den posibilidades de trabajo a todos. Sino caemos en una aceleración y velocidad tal de vida que acabamos desgastados y agotados…y no hay feriado que alcance.