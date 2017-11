Crespo- Aunque las quejas crecen en las redes sociales y mensajes a los medios de comunicación por yuyales en inmuebles de la ciudad, que afectan a los vecinos linderos, no sucede lo mismo con los reclamos formales al municipio. “Son muy pocos los reclamos que recibimos por el momento”- dijo a Paralelo 32 el subsecretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, señalando que es la condición necesaria para proceder.

El funcionario recordó cómo funciona el mecanismo de intimaciones para que los propietarios de terrenos y demás inmuebles procedan al corte de pastizales, desde que se promulgó en febrero del año pasado la ordenanza 105/16 que establece multas de un litro de nafta súper YPF por metro cuadrado de superficie.

Quienes se sientan damnificados por vecinos que no cortan el pasto deberán hacer el reclamo al municipio, una vez que se corrobora la titularidad del lote y el estado en que se encuentra, se intima por 7 días al infractor para la limpieza del inmueble. Si no cumple, lo hace el municipio y cobra por el trabajo el valor de un litro de nafta súper por metro cuadrado. Actualmente cuesta $ 24,15 el litro por lo que la multa para un terreno de 250 m2 es de $ 6.037,50. Quien no pague, irá acumulando multas en su legajo y deberá abonar a montos actualizados con intereses al momento de edificar o vender.