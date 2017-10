Crespo– El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Jorge Noriega, hizo una visita formal al Instituto Tecnológico Universitario (ITU), donde se dictan las tecnicaturas universitarias en Granja y Producción Avícola y en Planeamiento Industrial y se reunió con el intendente de nuestra ciudad, arq. Darío Schneider. En la ocasión, junto con coordinadora de la institución, Contadora Estela Lederhos, anunciaron en declaraciones a Paralelo 32 la creación de una nueva carrera, la tecnicatura universitaria en Producción Porcina, cuya primera cohorte comenzará en 2018. “Tenemos abierta la preinscripción hasta noviembre y en diciembre comenzarán las inscripciones definitivas”- explicaron en relación a la nueva carrera y las dos tecnicaturas vigentes.

La coordinadora expresó que ya se realizaron las visitas a las escuelas secundarias de la zona y que con la visita del decano se hace el lanzamiento de la nueva tecnicatura y la apertura de la pre inscripción “que es lo que nos avala salir a difundir fuertemente la carrera”- indicó.

“Vamos interrelancionando las tres carreras con los sectores productivos, ya nos reunimos con la Comisión de la Avicultura, con Héctor Motta y estamos tratando de enfocar las carreras a personas que están trabajando en el sector, para profesionalizarlos. Significa un esfuerzo estudiar después de la jornada laboral, pero tradicionalmente los alumnos de UADER en el primer o segundo año ya trabajan”- indicó.

Articular las carreras con el territorio

Noriega, quien es el nuevo decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología asumido en diciembre del año pasado, explicó que “la impronta que se le quiere dar a la nueva gestión es articular fuertemente nuestras carreras con el territorio. Una de las fortalezas de la UADER es su amplia distribución territorial pero en la medida que en esos ámbitos no se articule con el medio local, público y privado, nuestras carreras tienden a bajar la matrícula, a tener poca inserción”.

“En este caso la visita al ITU y al municipio de Crespo, donde nos reunimos con el intendente –señaló el decano- tienen que ver con presentar lo que será una nueva carrera que en cuanto tengamos una preinscripción acorde en los números con la normativa vigente podremos iniciar el año próximo”. El cupo mínimo de ingresantes es de 50 alumnos.

El Dr. en Ciencias Naturales, Jorge Noriega recordó que la Tecnicatura en producción Porcina es un proyecto de más de 8 años. Se iniciaron en 2008 las gestiones y finalmente a principios de 2017 se dio validez y salió aprobada la carrera por resolución.

“Como pensamos que la articulación tiene que ser muy fuerte con el medio local –definió el decano- solicitamos a los públicos y a los privados que nos ayuden en la difusión de esta carrera y con la futura inserción de los eventuales graduados en las áreas productivas, por lo que establecimos vínculos con la Cámara de Productores de Porcinos de la provincia de Entre Ríos, con quienes estamos trabajando para que no se pierda el ida y vuelta entre la curricula de la carrera y las demandas reales del sector. De la misma manera que se hizo en la Tecnicatura de Granja y Producción Avícola con los grupos empresarios locales”.

“En la charla con la Cámara de Productores Porcinos –agregó Noriega- manifestaron fuerte interés que sus empleados se capaciten y profesionalicen y en ese sentido avanzaremos con permisos instrumentando las formas para que aquellos que ya están trabajando puedan tener alguna facilidad de la empresa y a la que nosotros podamos ajustarnos”.

En cuanto a la articulación con el territorio, la coordinadora Ledheros indicó que “desde el ITU queremos afianzar el tema académico y vincularnos con los sectores; prontamente avanzar con el parque Industrial para ver qué acciones se pueden articular con la Asociación respecto de la Tecnicatura de Planeamiento Industrial, y en esa impronta generamos pequeños espacios de capacitación. Actualmente –comentó- estamos dando el curso de metodología de la investigación; se inició una capacitación de diseño de máquinas con los docentes de la escuela técnica en Seguí, en cuatro encuentros”.

– ¿Es momento para que los productores empiecen a considerar la necesidad un técnico en sus explotaciones?

L.- El perfil y la formación está dirigidos a eso, el técnico es el que colabora con el médico veterinario y el ingeniero agrónomo. No los reemplaza en su función, pero puede estar en lo diario, en la actividad propiamente dicha, resolviendo cuestiones operativas y de producción, de planificación del negocio y de administración. Es una tendencia que hoy se ve, carreras más cortas, períodos más reducidos y que puedan tener una salida laboral vinculada con los sectores productivos.

Las tres carreras que tiene en oferta académica el ITU, todas tecnicaturas universitarias, tienen vinculación con los sectores productivos: Planeamiento Industrial, Granja y Producción Avícola, somos la capital Nacional de la Avicultura y ahora esta nueva carrera que salió aprobada de Producción Porcina.

En la zona hubo mayor desarrollo de la actividad porcina, complementando las granjas avícolas, es decir que los establecimientos tienen la actividad en forma conjunta. Como dice la Cámara de Productores Porcinos a través del presidente Cerini, ellos necesitan técnicos y googleando no vemos a nivel país una tecnicatura de estas características.

Técnicos en Producción Porcina

La actual coordinadora del ITU indicó que el proceso de gestión de la nueva carrera se inició en 2008 “cuando el Dr. Eduardo Crespo era coordinador del ITU y varios docentes aportamos al contenido. Es un proceso largo la acreditación de una nueva carrera”- sostuvo.

Explicó que es gratuita, los títulos tienen validez nacional y el horario de cursado comienza a partir de las 17, en algunas materias a partir de las 19.00. “Es lo que les permite trabajar a los alumnos y es una característica de la UADER. Cuando fue creada, justamente el horario de cursado fue pensado para aquella persona que trabaja, que no tuvo la oportunidad de formarse, y para los adultos”.

Las pre inscripciones a la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, en Planeamiento Industrial y en Producción Porcina se reciben hasta el mes de noviembre. En diciembre se realizarán las inscripciones definitivas.

Inserción laboral

Respecto de la inserción laboral de sus egresados, la contadora Ledheros indicó que hay bastantes egresados insertados laboralmente. “Los estudiantes que cursan la tecnicatura tienen su espacio curricular de pasantías y estamos abocados en articular con las empresas para que se incorporen como pasantes, porque de lo contrario no se pueden recibir. Un alto porcentaje de egresados trabajan como técnicos y otros que no, que es un desafío a futuro”.

En cuanto a la realidad de los estudiantes Lederhos indicó que “muchas veces no se gradúan porque a partir del vínculo con la empresa y la inserción laboral no terminan de la carrera. Es nuestro objetivo que esos estudiantes traten de finalizar sus estudios, estoy hablando de la primera cohorte, hicieron muy buenas carreras y es una picardía que no tengan sus títulos de técnicos”.

Al respecto, Noriega indicó que se encuentra en desarrollo un área específica de ingreso, permanencia y egreso, con el trabajo disciplinario de psicólogos y profesores de Ciencias de la Educación. “Es muy reciente y nuestra idea es evitar desde el momento que ingresan el desgranamiento de estudiantes. La matrícula después del primer cuatrimestre baja al 50% y ni hablar en el segundo año. Creamos este área con la idea de poder plantear la posibilidad de tutores pares, al menos en un primer momento, estudiantes que puedan ayudar a los ingresantes a la carrera y en ese sentido- amplió- quizás el ITU tenga que solicitar al área una política de este tipo, de repatriar a los que están trabajando y no terminaron la carrera para que terminen, porque a la hora de las estadísticas es importante no solo la matrícula de los ingresantes, sino también la cantidad de graduados porque el ciclo de formación se termina cuando está el título en mano”.

El decano adelantó que esta área que funciona en la sede Oro Verde, “ahora está abocado al propedéutico que estaba liberalizado en toda la extensión de la Facultad y que con estos lineamientos queremos fortalecer”.