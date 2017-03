“Continuamos parados, sí, sin respuesta del gobernador Bordet a nuestro reclamo que iniciamos en setiembre”, dijo a Paralelo 32 Juan Carlos Acevedo Díaz, presidente de En Premieur SA, actual propietaria de la empresa láctea Cotapa, cuando le preguntamos si la situación continuaría igual la semana próxima. “Esta semana solo nos recibió el Ministro (de Producción, Carlos Scheppens) y no nos resolvió nada, solo nos dijo que si logra que el gobernador lo atienda va a hablar con él sobre nuestro problema”, agregó.

Cuando le planteamos a Acevedo que el Ministro de la Producción les dijo a los empleados de Cotapa que la Provincia no le debe nada a esa empresa, Acevedo respondió que ha dicho la verdad, “es cierto lo que dice el ministro, pero nosotros no le estamos pidiendo plata. A eso lo dijo el ministro para evadir la realidad. Lo que estamos pidiendo y que el ministro elude hábilmente es que nos pongan los papeles en regla para poder ir a los bancos a pedir y crédito. El gobierno vendió Cotapa y Frigorífico San José hace dos años y medio y no terminó el trámite de transferencia. Cuando vamos a un banco no tenemos los papeles en regla y cuando los reclamamos al gobierno no nos atienden o se hacen los distraídos”.

Por otra parte, En Premieur SA le ha mandado tres cartas documento al gobierno provincial pidiendo que se anule la licitación por manifiestos incumplimientos. Pero esa licitación también presenta algunos vicios de nulidad que deberían ser revisados, lo cual difícilmente se hará, por lo políticamente inconveniente que podría resultar esa revisión del expediente.

Más adelante remarcó el empresario: “No necesitamos dinero, nos va muy bien, pero el gobierno no cumplió con formalizar el negocio con todos sus requisitos”.

Según el empresario, no tienen deudas y hasta el último día cumplieron con sus obligaciones, “pero el campo es así, cuando le va mal tiene que financiarse para recuperarse al año siguiente, y nosotros como empresa somos parte de ese proceso”. Dijo más adelante que “ni el gobierno ni nosotros tenemos la culpa de que se inunden los campos, pero el gobierno es el único responsable si los empleados de Cotapa y los del Frigorífico San José se quedan sin trabajo. Lo digo claramente; esto es culpa del gobierno provincial que nos está parando. Lo nuestro no es litigar, es trabajar, pero no tenemos más remedio que litigar porque hemos ganado una licitación que nos costó 110 millones de pesos, después invertí en Cotapa 35 millones más para que funcionara bien, y vendí un pedazo de campo para hacer esa inversión, pero cuando voy a un banco por financiación para pasar este año difícil, no puedo acreditar que soy directivo de Cotapa. ¿Usted cree que yo quiero perder toda esa inversión? Quiero que el gobierno provincial me deje trabajar”.

— Usted menciona a Cotapa junto con San José, que son dos empresas distintas.

_Son dos empresas que están en la misma situación porque formaron parte de una misma licitación que falta terminar, y si eso no sucede no podemos continuar ninguna de las dos y eso significa 400 puestos de trabajo menos, entre empleados, distribuidores, preventa y otros.

— Tenemos entendido sin embargo que si bien ambas fueron licitadas juntas por Cartipam y El Premieur, el 1º de diciembre de 2016 se publicó el edicto de separación de ambas empresas, cediendo en Premieur SA (15,29%) a favor de la firma Cartipam SA, que quedó como única propietaria del San José.



_Tengo los derechos sobre el frigorífico San José porque ese 15% es mío, pero hace dos años y medio que soy socio de un frigorífico y no puedo sentarme a la mesa del directorio para saber qué pasa ahí adentro. Esto es grave para la gente de la provincia, que no termina de resolver las cosas.

–El gobierno entiende que ustedes le deben al Estado.

_Es mentira que les debo 24 millones. En 2013 el gobierno le prestó ese dinero a Cotapa, se lo prestó a sí mismo porque Cotapa era estatal y cuando se fueron ellos no quedaba nada. Nosotros llegamos y acá no había un peso. En los últimos 6 meses del 2014, antes de privatizar Cotapa, la gestión de gobierno perdió 6 millones de pesos por mes y llegó a acumular 4.000 cheques rebotados.

–Hemos visto en el registro del BCRA que actualmente no tienen deudas bancarias ni cheques rechazados, ¿por qué se habla de rebotes?

–Eso fue en algún momento porque tuvimos un juicio laboral por 7 millones de pesos por el que nos embargaron la cuenta. Como estaba embargada los cheques rebotaban, pero los levantamos enseguida a todos.

Por otra parte, el 90 por ciento de las deudas que tiene Cotapa a la fecha son las que nunca pagó el Gobierno Provincial y que corresponde a la empresa pagarlas, pero como nos obligaron a cerrar, nos es imposible pagar lo que la ineficiencia y mal manejo -como mínimo- del Estado Provincial, dejó como herencia.

–Cuántos litros recibía Cotapa al momento de pararse.

_Hemos estado en 118.000 pero ahora habíamos bajado a 60.000 litros diarios. Nosotros aumentamos la línea de productos de 16 a 72 y cambiamos la marca y la imagen sextuplicando las ventas.

–Con 85 empleados eso es antieconómico ¿no?. Significa un promedio de 700 litros por empleado acopiando 120 mil litros día y para ser rentables estas empresas requieren un mínimo de 1.500 litros por empleado, hasta 4.000 que es la relación en empresas más eficientes en el mundo.

_Si, pero son años malos (ciclos) y después se recupera.

— ¿Cree que podrá recuperar a los tamberos y por otro lado los clientes desatendidos, cuando reabra?

_Ese es un gran problema, hay una láctea de Rosario que está visitando todos nuestros clientes.

–¿Cuándo reabre?

_Pregúnteselo al gobierno. Tengo cinco pedidos de audiencia con el gobernador y no me respondió ninguno. Necesito bancarizarme para reabrir y no me entregan la documentación necesaria. En los últimos 12 meses, nos recibió el ministro Ballay tres veces, el presidente de al Cámara de Diputados, dos veces, el fiscal de Estado, dos veces y hace una semana justo luego que cerrara la fábrica una vez. Sabiendo lo que iba a suceder, sistemáticamente dejaron que sucediera, o lo provocaron.

Nuestro entrevistado cita insistentemente a ambas empresas licitadas y considera que San José correrá la misma suerte, con lo que se sumarían unas 400 presonas sin trabajo que dejarían de consumir en la provincia.

(Luis Jacobi)