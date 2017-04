Crespo.- El gobierno municipal está preocupado por la iniciativa que se desarrolla desde la Nación para instalar una cárcel federal en el predio militar de nuestra ciudad. El hecho que disparó la preocupación y la “angustia”, según palabras del intendente Darío Schneider fue una visita de inspección desde el Ministerio de Justicia de la Nación –que también incluyó otros puntos de la provincia – para instalar una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Durante una jornada sobre políticas municipales con expertos en la materia, realizada en la mañana de este lunes 3 de marzo en el camping de la Asociación de Empleados de Comercio de la que participó Paralelo 32, el arquitecto Schneider abrió el encuentro refiriéndose al tema y señaló que firmó un decreto y que la gestión municipal promoverá la recolección de firmas entre la ciudadanía para oponerse a la construcción de la cárcel federal.

Angustia

Schneider señaló que “generó una angustia, vamos a decirlo con todas las letras, en nuestra ciudad”, la posibilidad de instalar una cárcel federal en las instalaciones del Destacamento de Vigilancia 121. Luego de describir para los visitantes el predio, Schneider destacó que la partida del Ejército generó desde hace años gestiones municipales y de la comunidad para que el predio pase al municipio. “No lo hemos comenzado nosotros, todo lo contrario, es una decisión y un pedido de toda la ciudad y que respaldan este pedido proyectos de ley y de ordenanza, proyectos que ha elaborado la ciudad para desarrollar allí un montón de actividades que hacen falta en la ciudad y que no las tenemos. Asistimos con muchísima sorpresa a esta situación que se generó la semana pasada –sobre la que hemos informado en Paralelo 32- con la visita de una inspección del Servicio de Penitenciarías con la idea de instalar una cárcel en ese espacio. Hemos salido a decir que no podemos permitir que esto se instale en nuestra ciudad, que ese espacio la ciudad de Crespo y nuestro municipio, todo el pueblo de la ciudad de Crespo, pretende que sea utilizado para otros fines. Eso lo hemos dejado claramente expresado a través del comunicado que hemos realizado la semana pasada. Para reforzar esto hemos firmado un decreto hoy para poder sumar a toda la ciudadanía a este pedido, y hacer saber que no es solamente una idea de una gestión municipal o un grupo de personas, sino que es toda la ciudad que está pidiendo que esto se resuelva y que pase a manos del Municipio”.

Señaló que esta iniciativa “se va a compartir a todas las instituciones de la ciudad, y pedimos a todos los crespenses que se sumen con su firma y aval al pedido de traspaso; vamos a estar hasta el 24 de este mes, que estamos en el aniversario de la ciudad. Justamente son fechas sensibles para nosotros y quisiéramos dar otras noticias en estas fechas, pero creo que si trabajamos entre todos juntos como lo venimos haciendo, vamos a lograr lo que estamos pidiendo”.

Llegar al presidente

Luego agregó Schneider su agradecimiento “a todo Cambiemos que está acompañando este pedido de la ciudad, las gestiones de los diputados aquí presentes (por Esteban Vitor, Marcelo Monfort y Yanina Gayol, quienes participaron de la jornada de capacitación). También decir que hemos estado reunidos en numerosas oportunidades con los ministros que intervienen en esta cuestión, se han hecho numerosas gestiones desde hace años ya pero también en el último año, y teníamos expectativas que esto pase al municipio y creo que lo vamos a lograr de esta manera luchando todos por este anhelo. Por eso esta decisión de formalizar el pedido de la ciudad de Crespo a las autoridades nacionales. La idea es poder llegar con todas las firmas que podamos lograr en la ciudad, al presidente de la Nación, directamente, con este pedido de los ciudadanos de Crespo. Dicho esto les agradezco muchísimo la atención y pido disculpas por tomarme estos momentos, pero sepan los amigos que nos visitan que es muy importante para nuestra ciudad, poder concretar esto y hemos estado muy preocupados por esta nueva situación”.