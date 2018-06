Concursos docentes

En Victoria

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Nivel Inicial en la Unidad Educativa Nº38 “Sagrada Familia” turno mañana con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día lunes 04 de Junio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

En Victoria

El Equipo de conducción de Nivel Secundario de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA según Res. Nº 1000/13 CGE para el día lunes 4 de junio del corriente, para cubrir las horas cátedras (toma inmediata) que a continuación se detallan:

2do. llamado

8,30 hs.

3° 5ta. CBC

02 hs. Música (STF) viernes 10,45 a 12,05

4° Ciencias Sociales y Humanidades

02 hs. Música (STF) lunes 12,05 a 13,20

4º 2da. Ciencias Naturales

02 hs. Música (STF) miércoles 9,15 a 10,35

4º Comunicación y Turismo

02 hs. Música (STF) jueves 11,25 a 12,40

Los interesados deberán presentarse munidos de la documentación correspondiente según Res. N° 1000/13 CGE. En caso de llegar al artículo 80, presentar título, certificaciones de servicios y carpeta de antecedentes.

En Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 04 de junio de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:30 horas:

– 2 hs Teoría y Gestión de las Organizaciones I- 5º A CO -TM– STF – Lunes 8:25 a 9:50 horas

– 3 horas Teoría y Gestión de las Organizaciones II – 6º A CO – TM- STF- Lunes 7:00 a 8:25 horas / 11:15 a 11:55 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

Por presentación de Proyectos y Antecedentes para cubrir las siguientes horas cátedra: 3 hs Psicología 4º A CO -TM– STF – Jueves 9:15 a 10:30 / Viernes 9:50 a 10:30 hs. Presentación de proyectos: hasta el día miércoles 6 de junio a las 12:00 horas Mesa de Entrada de la Institución. El proyecto presentado, con seudónimo, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. Orientación de recorridos didácticos por Diseño Curricular Provincial.

En Victoria

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso según Res. 1280/15 CGE, Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del EDE, Art. 40 De la Constitución de la Prov. De Entre Ríos y Res. 836/17 CGE, con presentación de carpeta de antecedentes y proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 01/06/18 hasta el 05/06/18 inclusive el siguiente espacio:

Tecnicatura Superior en Enfermería: Res. Nº 0620/15 CGE.

1er año: 02hs, STF, UDI, “Matemática y Física aplicadas a los cuidados enfermeros “, viernes de 19:30 a 20:10 y de 20:10 a 20:50. Perfil: (Res 245/17 JC). Profesor de/en: Matemática u homólogos; Matemática, Física y Cosmografía; Educación Secundaria en Matemática, Ciencias Exactas y Aplicadas; Ciencias Matemática y Física; Matemática y Astronomía; Matemática y Cosmografía; Matemática y Química; Matemática, Física y Química.

Licenciado en Matemática Aplicada, Licenciado en Matemática Pura; Licenciado en Ciencias Física y Matemática; Ingenieros; Agrimensor; Estadístico Matemático.

“Declarado sin aspirante el art. 80, acto seguido se ofrecerá por art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art. 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40 de la constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (F.I)”.-

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional. Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18hs a 21 hs, teléfono 422878.