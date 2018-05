En Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles 30 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 14:00 horas:

– 3 hs Psicología 4º A CO -TM– STF – Jueves 9:15 a 10:30 / Viernes 9:50 a 10:30 hs (SEGUNDO LLAMADO)

– 3 hs Filosofía 5º A CO – STF -TM– Lunes 7:05 a 8:25 / Viernes 10:40 a 11:15 hs (SEGUNDO LLAMADO)

– 3 hs Filosofía 5º B CO – STF – TT – Martes 17:55 a 18:35 / Viernes 14:20 a 15:50 (SEGUNDO LLAMADO)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

En Victoria

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Educación Física turno rotativo en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires”, un cargo de Maestro de Taller en la Escuela Primaria Nº47 “Bernardino Rivadavia” y un cargo de Maestro de Nivel Inicial en la Escuela Primaria Nº15 “Gral. Juan G. de Las Heras” Distrito Corrales, todos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 30 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art. 40º de la Constitución Provincial.

En Victoria

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso con presentación de proyecto (DESIGNACIÓN DOCENTE POR PROYECTO), en el marco de la Res. 836/17 CGE y circular 17/2018 JC, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto, por el término de 5 días hábiles, desde el 29/05/18 hasta el 04/06/18 el siguiente espacio:

Tecnicatura Superior en Enfermería: Res. Nº 0620/15 CGE.

2do año: 02hs, STF, UDI “Lectura, escritura e interpretación de textos de Enfermería”, viernes de 19:30 a 20:10, 20.10 a 20.50. Perfil (Res. 297/17) Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos; Castellano u homólogos; Castellano, Literatura y Latín; Letras u homólogos; Letras Modernas; Literatura; Literatura y Castellano; Lengua y Literatura Castellana; Castellano y Latín; Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica; Lenguas Clásicas u homólogos; Comunicación Social; Ciencias del <Lenguaje y de la Comunicación u homólogos; Ciencias de la Comunicación.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional. Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, teléfono 422878.