En Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 29 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:00 horas:

– 3 hs Psicología 4º A CO -TM– STF – Jueves 9:15 a 10:30 / Viernes 9:50 a 10:30 hs

– 3 hs Filosofía 5º A CO – STF -TM– Lunes 7:05 a 8:25 / Viernes 10:40 a 11:15 hs

– 3 hs Filosofía 5º B CO – STF – TT – Martes 17:55 a 18:35 / Viernes 14:20 a 15:50

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

En Victoria

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 30 de Mayo a las 9.00 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/12, para cubrir en carácter suplente, con toma de posesión inmediata:

*03 Hs. Idioma extranjero (Ingles) en 2do 3ra (STF) / Martes 15 a 16.20 y Jueves 17.50 a 18.20 Hs

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.