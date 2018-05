CONVOCATORIA EN VICTORIA

El Equipo de conducción de Nivel Secundario de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA según Res. Nº 1000/13 CGE para el día lunes 28 de mayo del corriente, a las 8,00 hs.

01 Cargo de Preceptor (mujer) Turno mañana (toma inmediata)

Los interesados deberán concurrir al establecimiento -Av. Centenario N° 288- provistos de la documentación correspondiente, de acuerdo a la normativa concursal Res. 1000/13 C.G.E .

CONVOCATORIA EN VICTORIA

El Equipo de conducción de Nivel Secundario de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA según Res. Nº 1000/13 CGE para el día lunes 28 de mayo del corriente, las horas cátedra que se detallan a continuación:

9,00 hs.

6° 2da. Ciencias Naturales

03 hs. Ecología (S.T.F.) Día: lunes 10,45 a 11,25 y jueves de 9,15 a 10,35.

02 hs. Biología (S.T.F.) Día: miércoles 7,45 a 9,05.

9,15 hs.

3° 5a. CBC

03 hs. Biología (STF) Día: miércoles 9,15 a 10,35 y jueves 10,45 a 11,25.

9,30 hs.

1° 2a. CBC

03 hs. Física y Química (STF) Día: martes 8,25 a 9,05 y jueves 7,45 a 9,05.

9,45 hs.

3° 4a. CBC

02 hs. Física y Química (STF) Día; viernes 9,15 a 10,35.

Los interesados deberán concurrir al establecimiento -Av. Centenario N° 288- provistos de la documentación correspondiente, de acuerdo a la normativa concursal Res. 1000/13 C.G.E .

COMUNICADO

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir tres cargos de Maestros de Nivel Inicial turno mañana, uno en la Escuela Primaria Nº48 “Nicolás Avellaneda”, uno en la Unidad Educativa Nº22 “Pequeños Gigantes” y uno en el Jardín Maternal “Frutillitas”, todos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº 141 el día lunes 28 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art. 40º de la Constitución Provincial.

CONVOCATORIA CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” informa que se encuentra abierta la inscripción entre los días 28 al 31 de mayo, para rendir exámenes para los estudiantes que hayan concluido el cursado y deban completar estudios correspondientes al nivel. El período de evaluación será del 04 al 08 de junio.

CONCURSO EN CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 28 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:00 horas:

– 3 hs Psicología 4º A CO -TM– STF – Jueves 9:15 a 10:30 / Viernes 9:50 a 10:30 hs

– 3 hs Filosofía 5º A CO – STF -TM– Lunes 7:05 a 8:25 / Viernes 10:40 a 11:15 hs

– 3 hs Filosofía 5º B CO – STF – TT – Martes 17:55 a 18:35 / Viernes 14:20 a 15:50

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.