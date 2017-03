Con sabor a poco

El pasado fin de semana se desarrolló la primera y segunda fecha del Turismo Pista Entrerriano 1600. La jornada doble fue con invitados y tuvo lugar en el Autódromo de Concordia. Julián Gottig corrió con Joel Gassmann, piloto de TC Pista y Turismo Nacional C2. Los crespenses no tuvieron una buena performance, Gassmann finalizó 10º y Gottig 8º.

En las pruebas del viernes, el TTA Racing se quedó conforme por el funcionamiento del Gol número 7. Para el sábado, el equipo trabajó en la puesta a punto para que Joel se sienta a gusto a la hora de salir al trazado. Es así que el auto anduvo muy bien y Gassmann culminó 3º en la serie, pero lo sancionaron por un toque con Gómez Luna y tuvo que largar la final desde atrás.

Con respecto a esto, Joel dijo que: “Fue un fin de semana complicado, no estuvimos del todo competitivos. Terminé la serie tercero pero por un error mío fui sancionado y largué la final lejos de la punta. Fue una carrera atípica, llovió y nos fuimos todos los autos afuera. Llegué en la décima posición. Hicimos lo que pudimos, el equipo trabajó mucho. Hay cosas que solucionar, pero van por buen camino. Lo positivo es que terminamos las dos finales dentro de los 10 y eso no es poca cosa, ya que recién fue la primera fecha. Estoy muy agradecido con Julián y con todo el TTA Racing por la invitación, pasamos un lindo fin de semana”.

El domingo fue el turno de la final para los titulares del TPE 1600. Gottig largó desde el cajón número 12 y culminó en la octava posición. “El auto se desacomodó por los cambios que sufrió el fin de semana, no pudimos encontrar el funcionamiento. Yo corrí con la puesta a punto de Joel, porque los tiempos son ajustados y no pudimos modificar eso. No estamos contentos con lo que hicimos. Nos volvimos con muchas ganas de trabajar para revertir la situación en la próxima carrera. Haremos lo que esté a nuestro alcance. Esto recién empieza, tenemos toda la fe en el equipo y sabemos que estamos para más. Agradezco a todos los sponsors y a mi gente por el aguante de siempre”, mencionó Julián.

La próxima fecha será el 8 y 9 de abril en el Autódromo de Paraná.

Prensa Julián Gottig.