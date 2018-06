Victoria.- Cada 2 de junio se celebra en Argentina el Día del Bombero Voluntario, en reconocimiento a Tomás Liberti, un inmigrante italiano que en 1884 decidió conformar esta entidad en el barrio de La Boca.

A 134 años de aquella fundación y teniendo en cuenta que en Victoria la entidad bomberil de calle 1º de Mayo está próxima a recibir una autobomba, dialogamos con su presidente Carlos Lesana, sobre otros detalles y demás novedades de esta dependencia que cuenta con 50 personas capacitadas para la emergencia.

Paralelo 32 ya había anticipado que estaba próxima a llegar una autobomba procedente de Róterdam (Holanda), y en la última semana Bomberos Victoria tuvo noticias del arribo de la unidad a la Aduana de Zárate, aunque nos precisaron que por una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación, deben resolver un inconveniente con el modelo de este carrozado. Sucede que hay una prohibición, que no estaba vigente cuando se adquirió la misma, donde no se permite circular estos equipos con más de 15 años de antigüedad (mod. 2003). Esta norma no había sido actualizada en los últimos años y eso ocurrió en medio del procedimiento de compra y traslado de los Bomberos Victoria. Seguramente necesitará algún decreto de excepción para resolver el problema.

“Es un imponderable que seguramente se resolverá, pero nos quita la posibilidad de contar con esa unidad Mercedes Benz 1124 que si bien es modelo 1997, estuvo operativa todo el tiempo en aeropuertos, y eso asegura que está en perfectas condiciones, dispone de iluminación, aireadores para disipar el humo en el lugar del siniestro, herramientas de corte, etc.”, precisó el entrevistado.

Victoria no es la única

Según precisó Lesana, por la Ley de Tránsito, desde hace dos meses están exigiendo que los vehículos que bomberos compra deben ser 2003 para adelante. “Cuando nosotros la adquirimos allá por octubre del año pasado, no estaba esta disposición. Y no somos los únicos en esta situación, en Entre Ríos hay dos cuerpos más con este mismo inconveniente; y otros tantos más en el país, entre 20 y 25 que afrontan el mismo problema”, dijo.

Por lo general son unidades que trabajan dentro de los aeropuertos, y no salen a ruta. Tienen pocos kilómetros y están en excelentes condiciones. “Además del nivel tecnológico con el que son equipadas, que vale decir es de vanguardia, es un antes y un después para los cuerpos de bomberos del interior. Se pueden comprar equipadas o sin equipar. Nosotros elegimos la primera opción, por la que pagamos un millón doscientos mil pesos”.

En el país una unidad de ese tipo está 4 millones, “pero con el millón de pesos que nos otorga el Ministerio de Seguridad como subsidio es imposible costear el resto. Y por si esto fuera poco, una autobomba cero kilómetro está valuada en más de 9 millones. Por esa simple razón se adquiere afuera, es la única forma de ir actualizándose”, manifestó.

Cuando llega la unidad a la aduana se la somete a una revisión y papeleo, desde inventariar lo que tiene hasta fiscalizar el estado en que se encuentra; luego se entrega si está todo en orden. “Paralelamente estamos tratando de solucionar ese inconveniente de cinco años de margen entre lo que se exige y lo que adquirimos, que confiamos se soluciones a la brevedad”.

Con 32 años en el cuerpo activo, Lezana sabe de las necesidades y prioridades que tiene el cuartel de calle 1º de Mayo 174. Cuyos costos fijos operativos ascienden a más de 100 mil pesos. “Todo lo que necesita bomberos es caro, desde la ropa, maquinaria, combustible para las unidades, etcétera. Hay que decir que recibimos una valiosa ayuda de la comunidad y del Estado provincial y nacional (a través de subsidios), pero no alcanza. Siempre estamos generando algo, porque a ese dinero de base hay que tenerlo”.

Bajo este escenario, se sostiene una venta de pollos asados, “siempre y cuando el clima acompañe, principalmente para no abusar de la gentileza de la gente. No queremos generarle un problema a aquella persona que colabora”, con ese dinero se cubren gastos menores, para asumir otras inversiones la comisión apuesta a las rifas. “Que por cierto va muy bien en la venta de números. Además, siempre ha sido la voluntad de este cuerpo progresar, y así lo llevamos adelante”.

Además, el entrevistado comentó a Paralelo 32 que están prontos a recibir un nuevo subsidio tras regularizar la documentación de la entidad.

Socios

Más de 1.700 socios aportan desde 40 a 300 pesos. Este número de adhesiones han llevado a sumar más cobradores para optimizar ese flujo de recursos, ya que algunos tienen hasta 700 hogares para visitar. “Sería injusto decir que el ciudadano no quiere colaborar con Bomberos, somos nosotros que tenemos que organizarnos para que se pueda llevar la cuota al día en el cobro; y de esa manera no perder el socio que ya tenemos, e inclusive sumar otros”.