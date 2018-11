Crespo.- El kirchnerismo se viene organizando en nuestra ciudad con un nucleo de militantes justicialistas que, bajo el nombre de Unidad Ciudadana (UC), reivindica los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, sin dejar de reconocer que hubo errores que merecen una autocrítica. Van a trabajar activamente en la interna del peronismo local por el objetivo de lograr la recuperación del municipio y apostar fuerte al triunfo nacional sobre Cambiemos en 2019.

En una entrevista en la redacción de Paralelo 32, los ex concejales Víctor Giuliano y Elizabeth Weinzettel, junto a los militantes Raúl Bernhardt, Horacio Posdeley, Miguel Musso, Salustiano Valenzuela y Cecilia Brasseur, expusieron sus puntos de vista sobre diversos temas y aclararon que están en representación de un grupo mucho más amplio de personas que se van sumando a su identidad política.

Macri como límite

Giuliano señaló que UC en Crespo surgió pensando en las elecciones nacionales de octubre de 2019. En el contexto del adelantamiento de las elecciones en Entre Ríos para candidaturas provinciales y municipales (trascendió que habría elecciones primarias en abril y generales en junio, N de R), decidieron “por ahora”, ser “una línea interna más” para participar en los comicios locales. Subrayó que Unidad Ciudadana es similar al Frente para la Victoria, que convocaba a distintos actores del campo nacional, popular y democrático. Agregó que “con el peronismo solo no alcanza para enfrentar a este gobierno, nuestro límite es Macri”. Caracterizó el modelo macrista como “de entrega, endeudamiento, precarización laboral, exclusión y hambre”.

Weinzettel destacó que para UC, “la principal dirigente del campo nacional y popular es Cristina Fernández de Kirchner”; recordó que “nuestros concejales y muchos funcionarios provinciales y nacionales se llaman Frente para la Victoria, es decir que vienen de este proceso del campo nacional y popular”. Subrayó que “todos juntos debemos ir en contra de este modelo”; planteó la unidad “para poder volver a los días felices, a prender el aire acondicionado en verano, la calefacción en invierno, a ir a ‘La Agrícola’ sin que nos agarre un síncope cada vez que cambian los precios, que los chicos no corran el riesgo de cambiar de escuela porque no pueden comprar los útiles ni pagar la matrícula”. Dijo que “hoy el pueblo está mal y el que no lo quiere ver es porque quiere tapar con un dedo el sol”.

UC en Crespo

Valenzuela señaló que “muy probablemente vamos a jugar en la interna” del PJ, buscando un candidato “que impongan las bases” y que no “se autoproclame”.

Giuliano destacó que “en el plano local sabemos que hay otros candidatos, no tenemos problemas con ellos, varios de nosotros hemos estado en reuniones ampliadas; pero arrancamos en forma distinta, primero, armamos el grupo. La gran diferencia que tenemos es que no nos interesan los candidatos que solamente piensen en mejorar Crespo. Por supuesto que queremos gobernar la Municipalidad, pero nos interesa saber a quién va a apoyar ese candidato a nivel nacional”. Para la unidad a nivel local dijo que esperan consenso detrás de un proyecto nacional.

Musso agregó que “somos un grupo grandísimo, todos somos militantes, y vamos a trabajar para conseguir un candidato, para las próximas elecciones” en Crespo. Posdeley señaló que “nos desbordó la cantidad de gente que ha venido a militar”.

Brasseur destacó que “en nuestro grupo tenemos la convicción de ser la oposición al gobierno de Macri, no estamos de acuerdo con las leyes que han votado los legisladores”.

La unidad

Giuliano destacó que se está polarizando la sociedad con dos tercios o más en contra de la política nacional. “La ancha avenida del medio que hubo, hoy se transformó en un cordón cuneta”, subrayó. Frente a los dirigentes peronistas que dialogan con el macrismo, ‘el peronismo racional o perdonable’ como lo llama la prensa oficialista, el ex concejal dijo: “No digo que haya que ponerlos como candidatos, pero tal vez sumarlos, hacer una autocrítica, volver a gobernar este país y terminar la tarea que no se terminó”.

Crítica y autocrítica

A pesar de la crisis general, el macrismo sigue siendo el partido a vencer en 2019 y el kirchnerismo mantiene mucho rechazo. Para explicar esta situación, Valenzuela señaló que “a la sociedad argentina, y Crespo no escapa a eso, durante los 12 años de gestión kirchnerista, la oposición le inoculó mucho veneno e instaló ciertas ideas, entre ellas la corrupción como bandera”. Dijo que muchos partidarios del kirchnerismo “también tenemos la necesidad de saber” y que “si hay hechos de corrupción y corruptos no vamos a defender eso”. Agregó que “queremos una justicia totalmente independiente y, hoy por hoy, no vemos eso”. Comentó que la justicia y los grupos mediáticos trabajan a favor del gobierno. Sobre los medios señaló que “no se puede creer que invisibilicen todo el desastre económico y social de este gobierno”.