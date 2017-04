Una gran parte de los usuarios de WhatsApp ha tenido más de un dolor de cabeza por mezclar mensajes privados y de trabajo en el mismo teléfono. También hay gente que prefiere incluso tener dos cuentas diferentes para usar ambas en el trabajo o, simplemente, para darles un uso personal.

En iPhone, riesgoso

Para los usuarios del teléfono de Apple tenemos malas noticias: ¡No se puede tener dos cuentas de WhatsApp simultáneamente! Al no ser que realicemos un jailbreak (desbloqueo) al teléfono. Cosa que no recomendamos por la inseguridad e inestabilidad para el iPhone que conlleva hacer tal cosa.

Android, la solución

La buena noticia es que sí podemos contar con dos cuentas en los smartphones con el sistema operativo de Google. Lo primero que debemos saber es que necesitamos dos tarjetas sim con dos números de teléfono diferentes. Sin eso no vamos a ninguna parte. También es recomendable contar con un teléfono que admita dos tarjetas sim simultáneamente. Aunque esto no es del todo imprescindible, hace la operación más cómoda.

La instalación

La aplicación clave para tener dos cuentas de WhatsApp es Parallel Space. Básicamente permite duplicar aplicaciones descargadas de la tienda digital de Google.

Una vez que ejecutamos Parallel Space ya podemos activar la segunda cuenta de WhatsApp. Si tenemos un teléfono que admita dos tarjetas sim podremos realizar todos los pasos de activación de la segunda cuenta desde él. En el caso de que nuestro teléfono sólo tenga una tarjeta sim tendremos que recibir el mensaje de activación en otro teléfono. En él tendrá que estar colocada la tarjeta sim con el número que queremos activar en WhatsApp.

Cuando hayamos recibido el código de activación en el otro celular, lo introduciremos en el teléfono que tiene instalada la segunda copia de WhatsApp que queremos activar. Tras realizar la operación podremos quitar la tarjeta sim del otro teléfono si lo deseamos.

Existen otras aplicaciones en la Play Store que permiten llevar a cabo esta operación e incluso teléfonos que de serie cuentan con la posibilidad de usar directamente dos cuentas de WhatsApp. Eso sí, desaconsejamos usar aplicaciones no firmadas, al menos si no estamos seguros de que sus desarrolladores son confiables. No nos olvidemos que estas podrían incluir malware (virus) perjudicial para nuestro dispositivo.

(Fuente: La Vanguardia)