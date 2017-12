Nadie dijo que navegar por las profundas aguas de Internet sea sencillo. Y menos si se tiene en cuenta que lo que nos muestra Google es sólo la punta del iceberg. Sin embargo, si lo que nos proponemos es disfrutar de una experiencia grata y enriquecedora, debemos tener en cuenta algunas cosas.

Las aplicaciones son tantas que el cibernauta puede perderse o confundirse. Asimismo, aquí mencionaremos cinco ayudas útiles para sortear los obstáculos que se presentan y evitar daños en el equipo.

Adblock

Se trata de una extensión aplicable a los navegadores de Internet para bloquear gran parte de la publicidad en los sitios web. ¿Alguna vez ha sido interrumpido por comerciales molestos en Youtube, o al abrir una página le saltaron innumerables ventanas extras? Si es así debe buscar la extensión Adblock e instalarla de manera muy sencilla siguiendo los pasos indicados en su navegador.

Cabe mencionar que a esta extensión se la puede visualizar en la esquina superior derecha del navegador. En este sentido, Adblock bloquea tracking, dominios malware, banners, ventanas emergentes y anuncios de video. No obstante, apoya a las webs ya que no cancela la publicidad no intrusiva, es decir aquella que no ingresa en el sistema del usuario por otras vías.

Ccleaner

A diferencia de Adblock, Ccleaner es una aplicación. Conforme a lo anterior, el usuario debe instalar el programa en su ordenador para utilizar sus servicios y no está relacionado con el navegador utilizado.

Cada vez que instalamos un juego, bajamos una imagen o sumamos información a nuestra computadora, se crean entradas que no notamos a simple vista. Entonces, cuando eliminamos aquello que ya no deseamos, en realidad no lo estamos borrando del todo, lo que a la larga puede producir que el sistema se vuelva lento o se llene de archivos innecesarios.

Lo que permite Ccleaner es la eliminación de archivos innecesarios y las entradas inválidas del registro de Windows. Lo anterior permite recuperar espacio desperdiciado en el disco. Incluso, los accesos al registro son más ágiles.

Revo Uninstaller

Otro programa para la eliminación de archivos y programas. La diferencia con el anterior es que éste sirve para eliminar correctamente un programa desde el comienzo.

Con el Revo Uninstaller se puede borrar todas las entradas generadas que produce el programa en sí. De esta manera, lo conveniente es desinstalar lo que el usuario desee utilizando el Revo y luego pasar el Ccleaner para quitar todo aquello que no ha sido eliminado correctamente.

Malwarebytes

Algo sumamente necesario para navegar por Internet de forma más segura es poseer un antimalware. Cabe aclarar que un malware es un programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento.

De esta forma, el Malwarebytes mejora la defensa frente a las amenazas avanzadas. Es así que, detecta, desinfecta y protege de sitios webs maliciosos. El sistema puede infectarse simplemente surfeando por Internet, sin necesidad de bajar nada. Entonces, nunca está demás tener instalada esta protección. Como dice el dicho: “Más vale prevenir que curar”.

Spybot, Search and Destroy

Spybot es un anti-espías. Esto significa que protege al equipo sobre asuntos de privacidad. El programa se actualiza constantemente para cubrir a los usuarios de nuevas amenazas.

Los spyware son un tipo de malware que recopila información y después la transmite a una unidad externa sin el consentimiento del propietario del ordenador. Por lo general, estos programas espías se auto-instalan en el sistema afectado y se ejecutan automáticamente cada vez que se prende la computadora. Por lo tanto, si queremos proteger nuestra intimidad o datos personales, es preciso instalar un anti-espías.