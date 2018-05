En una entrevista radial, el titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Emilio Castrillón, se refirió al rol del Fiscal de Estado, y denunció la falta de acción del órgano estatal: “En la Nación, la diferencia que hay con la provincia es que en las investigaciones también van presos los empresarios. Si hay un daño a la provincia, existe alguien que debe reclamar por el daño a la provincia. El que tiene que actuar es el Fiscal de Estado. El Fiscal de Estado cobra lo mismo que un juez del Superior Tribunal, cobra honorarios de la Fiscalía de Estado, y debe ejercer dos sindicaturas de empresas del Estado”, expresó Castrillón en comunicación con Radio La Voz de la ciudad de Paraná.

“Yo no lo he visto de querellante en la causa por la Cumbre del Mercosur, contra la Cámara de Empresarios. Yo creo que miran, algunas cosas sí, y algunas cosas no. Eso es cien mil veces más importante que algún viaje o viático del doctor Chiara Díaz”, concluyó el Magistrado.