La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo este miércoles en el complejo portuario y cerealero de ACA en la ciudad de San Lorenzo para lanzar el operativo “Cosecha Segura”.

Según explicó, Gendarmería coordinará con la policía provincial el armado de puestos de control en zonas inseguras, que surgen de un mapa del delito armado en base a denuncias de robos a camioneros. El objetivo es evitar así que este año se repitan los robos que sufren los transportistas que traen la cosecha a los puertos cuando deben bajar de velocidad por la cogestión del tránsito o estacionar por falta de cupo de descarga en las plantas. La policía ubicará puestos fijos de control en cruce de la ruta S26 y la ruta A012, en acceso San Lorenzo Norte a la autopista Rosario-Santa Fe, en cruce de la ruta Nacional 11 y América, en el cruce de la Ruta Nacional 11 y la calle Cacique Mangoré. Gendarmería trabajará con patrullajes y puntos fijos en cruces de Ruta 9 y 34 y Ruta 9 y A012.

Bullrich además anunció la puesta en marcha de un “nuevos sistema de gestión de turnos con trazabilidad” que evitará que los camiones que no tengan turno de descarga emitido por los puertos puedan llegar a la zona, y de así hacerlo, las fuerzas de seguridad que los detecten los obligarán a volver sin descargar. “La idea es no dejar llegar a la zona portuaria a los camiones que lleguen sin cupo, reduciendo así el congestionamiento de tránsito y evitando que se formen filas de camiones estacionados a la espera de descarga”, agregó. “Es un plan coordinado con las entidades transportistas, ya que los camioneros serán beneficiados porque no tendrán que estar parados y podrán hacer más viajes y al mismo tiempo no estarán expuestos a hechos de inseguridad”, señaló la ministra.

En busca de precisiones, Punto Biz consultó con el presidente de la Cámara de Puertos Privados, Luis Zubizarreta, quien asistió al encuentro. Es que, en rigor, cada puerto tiene un sistema de cupos de descarga que otorga diariamente. En teoría, a los camiones que llegan sin ese cupo no se les permita descarga. No obstante, eso no ocurre todo el año, ya que en temporada baja se permiten descargas sin cupos con facilidad.

“En lo que se está trabajando ahora, junto con Agroindustria, Transporte y las entidades transportistas, es que todos los puertos informen diariamente la lista de cupos habilitados al gobierno; y entonces sólo al transportista que tenga cupo el gobierno se le habilite el Código de Trazabilidad de Granos (CTG) para la Carta de Porte. Al que no lo tiene, entonces, no se lo habilita. Obvio, sí podrá trasladar la carga de la chacra al galón o a los acopios pero no traerlo al puerto”, explicó el ejecutivo empresario. Según detalló, el sistema todavía se está probando, y no está activo. “El gobierno espera poder empezar a implementarlo esta campaña”, contó.

“Es un primer paso en un plan más ambicioso que tiene como objetivo armar un sistema integral de coordinación entre todas las plantas para otorgamiento de cupos, que ya no tenga sólo en cuenta, como hasta ahora, las necesiades y posibilidades de cada empresa, sino las posibilidades de todo el complejo portuario de recibir camiones en tiempo y forma, haciendo así que todos los actores ganen en eficiencia reduciendo tiempos y costos”, agregó.

Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, un 10% de camiones llega sin cupo, cifra suficiente como para hacer colapsar los accesos viales a los puertos.

