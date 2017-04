Victoria.- A casi un mes de las misivas que enviara la Sociedad Rural de Victoria al gobernador de la provincia para que interceda ante la inacción de la directora de Vialidad, los productores agropecuarios volvieron a la carga responsabilizando también al senador Roque Ferrari ante el calamitoso estado de los caminos del departamento.

Esos más de cien ruralistas que se hicieron presentes no disimulan su bronca ante aquella reunión donde Ferrari ofició de nexo para el arribo de la funcionaria al INTA, y que tuvo un intercambio que dejó muy mal parada a la cúpula del organismo, en cuya zonal el actual jefe ya pidió varias veces la renuncia desde que está en el cargo. “Fue un justificativo y nada más. No pueden decir que quieren que les marquemos las zonas críticas cuando les acercamos un mapeo en agosto de 2016 (que también incluía escuelas y destacamentos policiales afectados); de igual manera se lo volvimos a ofrecer por si no lo vieron, y sin embargo, bien gracias”, resaltó el presidente de la SRV Eduardo A. Grimaux, quien mencionó la catarata de llamados que han recibido esta semana en razón del empeorado escenario.

Paralelamente este Semanario ha podido saber que hay varios sumarios administrativos contra el personal (lo que explica el congelamiento de fondos que anunció Benítez cuando arribó a la ciudad), donde una alta fuente confirmó que se investiga el faltante de más de un millón y medio de pesos.

El abogado Teodoro Gorelik estaría siguiendo los entretelones de este hecho, pero lamentablemente no hemos podido acceder a su testimonio. Mientras tanto, no son pocos los productores que dan cuenta de miles de litros de gasoil que acercaron a la zonal para que se intervenga en los pasos más críticos, pero que no se han traducido en acciones más allá de la buena intención de uno y otro empleado. “No sabemos qué hacen con el combustible, pero es histórico cómo se promueve este mecanismo perverso, porque no hay nadie de los que haya hablado que no se queje por el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural, y sin embargo Vialidad… Bien gracias”, dijo otro de los miembros de la mesa directiva rural.

La rueda de reclamos sigue girando, y nadie disimula su malestar para con la falta de compromiso político, “no vemos que el senador Ferrari esté preocupado por un avance en este sentido, y Benítez de Feltes dijo que si ella no podía promover un cambio en el corto plazo, daría un paso al costado. En eso tampoco está cumpliendo lo que prometió ante un centenar de productores, representantes de nuestra entidad, y jefes de juntas de gobierno”, remató Grimaux.