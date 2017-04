Este viernes 7 de abril se realizó en nuestra ciudad una reunión con productores avícolas de huevo, integraciones y productores de cerdos, donde se abordó el tema de las certificaciones de uso de suelo para habilitaciones de granjas que exige el Senasa. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Producción, la Secretaría de Medio Ambiente y Senasa.

“Fue una reunión donde se habló de normativas, dijo el presidente de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, Luis Niderhauss. Hay un gran conflicto que se presenta al productor con Medio Ambiente –explicó en declaraciones a Paralelo 32– y nosotros en este nuevo camino creamos el espacio para unir las entidades, que no se vean como enemigos los entes reguladores y los productores”- dijo.

“Tenemos que trabajar en conjunto –opinó- y crear normativas adecuadas a la producción y que no compliquen al productor en trámites burocráticos. El productor es productor y no oficinista. Será un actor fundamental en la mesa de discusión, porque las normativas hoy están creándolas gente que están en un escritorio, no digo que sean inexpertos, pero a veces no están en la dinámica de la zona de producción para la que están creando las normas”.

– ¿Cuál es en concreto el problema?

– Hay un decreto que viene de 2009 y se modificó en octubre del año pasado. Senasa necesita la certificación de uso de suelo de la provincia, porque es un organismo nacional y está haciendo cumplir normativas en suelos provinciales. Esa certificación la tiene que brindar la Secretaría Medio Ambiente. Hoy los productores no están consiguiendo los permisos en esta Secretaría.

Estuve en una reunión con el Ministerio de Producción en Concordia y se firmó un acta acuerdo de cooperación entre las entidades gubernamentales y el compromiso de trabajar con la producción.

Nosotros queremos aportar, entendemos que hay cosas para mejorar, sobre todo en la parte de huevos, la de pollo es la que mejor está encarrillada en bioseguridad porque el productor si no acata las normativas de la empresa no recibe pollitos para criar. Tenemos que hacer en huevos y porcino, y tratar de mejorar paulatinamente para llegar a cumplir todos con la normativa.