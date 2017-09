Crespo- A través de su página de facebook el Hospital San Francisco de Asís, en el marco de la conmemoración de su 78 aniversario el 10 de noviembre próximo, lanzó una encuesta para que la comunidad colabore en seleccionar la actividad que sugiere para los festejos.

Cada una de las opciones que se indican en la página de Facebook está identificada con un emoticon que es el que debe utilizarse al momento de votar (me gusta, me divierte, me asombra, me entristece, me encanta, me enoja).

Las actividades por las que se puede votar son:

El Hospital en la calle. Controles de presión, glucemia y otros en Plaza Sarmiento.

El Hospital camina. Una caminata abierta a toda la comunidad y diagramada con distintas actividades físicas propuestas y guiadas por distintos Profesores de Educación Física de la ciudad.

El Hospital para el Futuro. Visitas guiadas a delegaciones de las distintas escuelas para que los niños de la ciudad conozcan todo el nosocomio.

Una radio abierta desde Plaza Sarmiento donde participen periodistas, médicos, enfermeras, y se traten temas que conciernen a la salud de la ciudad.

Si cualquiera te parece bien

Si otra que se te ocurre te parece mejor (Comentá)

Luego de la votación se invita a compartir para que mayor cantidad de personas participen.