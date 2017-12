El secretario de Deportes, José Gómez, acompañado por el subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián Perotti, recibió al joven boxeador entrerriano Brian Arregui, campeón del mundo en la categoría juveniles H. 69 Kg.

El oriundo de Villaguay forma parte de la Selección Argentina, y se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, entrenando por la mañana con su preparador físico y por la tarde desplegando la parte de boxeo en el gimnasio. Es el capitán de la Selección Argentina que se concentrará desde este sábado y hasta el 15 de diciembre en La Pampa en el marco de la preparación para el viaje a Cuba que realizarán el próximo año.

Gómez dijo que el púgil villaguayense es “un orgullo para los entrerrianos” y que “desde el gobierno provincial que encabeza el gobernador Gustavo Bordet la idea es estar cerca de todos los chicos entrerrianos que tienen chances de estar en los Juegos de la Juventud, en todas las disciplinas. La Secretaría acompaña y sigue cada uno de sus pasos”.

Por otra parte, el titular de la cartera de Deportes aseveró que “Villaguay es tierra de boxeo. Tiene una campeona del mundo como Débora Dionicius y queremos continuar apostando por el desarrollo en una ciudad que cuenta con elementos que otras localidades no tienen, con tres escuelas muy importantes y que apuestan por el progreso constante de los jóvenes”.

En tanto, Brian se mostró agradecido por el apoyo del gobierno provincial y la inclusión en el programa anual de becas que tiene la Secretaría. En ese marco indicó que “estoy muy contento de la forma que nos recibió el secretario Gómez, muy amables todos los funcionarios. Y muy feliz por la ayuda que me van a dar para poder seguir adelante con mi carrera, será un impulso importante y me va a beneficiar un montón para todo lo que tengo por delante”.

Respecto del acompañamiento diario de su equipo de trabajo indicó: “Siempre digo que mi entrenador Darío Pérez fue el único que confió en mí. Yo era muy chiquito con 9-10 años y entrenaba entre mucha gente; entonces él me esperaba hasta el final y me decía: ‘Yo creo en vos’. Y eso me daba ganas de seguir; hasta el día de hoy se lo agradezco. También mi preparador físico Silvestre Guillán, que siempre está”.

“Mi familia me acompaña mucho. Al principio mi mamá no quería que haga boxeo porque soy su hijo más chico, tenía apenas 9 años, y recuerdo que la primera vez que le dije que iba a entrenar no me dejó ir al gimnasio. Y un día me le planté que quería ir a boxeo y no le quedó otra. Es el día de hoy que la tengo muy encima de mí”, agregó Brian.

Por último, acerca de los próximos desafíos que tiene por delante el villaguayense resaltó que su máximo objetivo es estar en la cita de Buenos Aires 2018: “Estoy muy motivado para estar en los Juegos Olímpicos, con todas las ganas de participar. Para poder llegar a ese objetivo hay que competir mucho en el gimnasio y entregar todo en el tiempo que queda. El nivel es muy bueno, concentro con chicos de distintos estilos de nivel excelente y veo al boxeo argentino muy bien parado para el futuro”.

(Fuente: Prensa Secretaría de Deportes)