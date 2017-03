El ex senador provincial del Frente para la Victoria, Juan Carlos Brambilla, manifestó que “estamos alejados de la política, pero si participando de pequeñas reuniones, charlando con amigos y analizando lo que está pasando. En la etapa electoral vamos a estar difundiendo nuestras ideas, este gobierno está haciendo un desastre en el país, el pueblo está sufriendo muchísimo por estas políticas neoliberales, inclusive hay intención de hacerlo que es lo más grave, uno se asombra de las cosas que están pasando”, recalcó al portal Debate Abierto.

Asimismo indicó que “no alcanza con hacer una autocrítica, hay que estar en la calle, veo a gente que le han llenado la cabeza con los medios hegemónicos al gobierno, que se pone en contra de la gestión anterior, todo a favor de Macri, compran a los periodistas y la justicia, hay que hacer el esfuerzo para que no se queden con la Cámara de Diputados en las próximas elecciones”.

Más adelante sostuvo que en Crespo “hay silencio de radio todavía pero seguro los compañeros están trabajando desde las bases para el venidero proceso eleccionario”.

“La gestión de Schneider no es brillante como algunos esperaban, que nos asombre, el ciudadano crespense paga los impuestos y quiere ver obras y buenos servicios. En el peronismo hay gente que tiene condiciones, en lo personal no me saco el lazo ni me despego de nada, vamos a ver qué posibilidades tenemos con otros compañeros en el tiempo futuro”, concluyó el ex legislador provincial.

Fuente: Debate Abierto