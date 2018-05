El pasado fin de semana el piloto de General Ramírez, Manuel Borgert, debutó en la divisional Junior Max de RMC Grand National. Recordemos que “Manu” está compitiendo actualmente en la clase Mini Max de RMC Buenos Aires.

A pesar de los cambios a los que tuvo que adaptarse: potencia del motor, chasis más grande y neumáticos nacionales, el joven volante entrerriano no desentonó. Su primer entrenamiento con este nuevo conjunto se dio el mismo sábado, cuando comenzaron las pruebas libres para este 4º compromisio federal. Rápidamente fue adaptándose a esta nueva exigencia y ya en el primer entrenamiento se metió segundo. En el restante fue tercero, mejorando los registros de vuelta.

Llegado el momento de clasificar, “Manu” se ubicó 2º a poco más de 3 décimas del más rápido. Desde allí, partió en las mangas clasificatorias. Las dos primeras disputadas el mismo sábado, donde abandonó en la primera producto de un toque y fue 4º en la restante.

Tras esta primera jornada de competencias el entrerriano comentó: “Estamos debutando en Junior Max. Hoy (sábado) fue la primera vez que me subí a un chasis grande y clasificamos segundos. En la primera manga me chocaron en la segunda curva, me quebraron las dos varillas de dirección y no pude terminar. En la segunda quedé cuarto después de perder algunos lugares en la largada. Vamos a tratar de quedar mejor en la tercera, para poder largar bien adelante en la final”, afirmó.

La mañana del domingo se presentó agradable para la práctica deportiva. En el Warm Up, Borgert volvió a establecerse como el segundo más rápido, abriendo grandes expectativas respecto al resto de la actividad de la jornada. Sin embargo, en una luchada tercera manga finalizó en el 5º lugar.

Con la sumatoria de puestos de las mangas, Borgert obtuvo el 5º cajón de largada para la final. Una final que comenzó complicada por un toque, que derivó en bandera roja, deteniendo la competencia. En el relanzamiento, “Manu” se trenzó en la lucha de posiciones, logrando avanzar en la fila india y estableciéndose en el promedio de la prueba en la tercera ubicación. Sobre el final de la carrera tuvo que defender su posición, logrando así, subir al podio en su debut.

“Largamos quintos la final y llegamos terceros. Hicimos una gran carrera. Estoy muy felíz y agradecido a todos los que me apoyaron”, expresó un eufórico Manuel Borgert luego de este gran debut. Finalmente agradeció: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mi hermana, a Juan M. Guará, a Darío Gross, a toda la gente de General Ramírez, y a todos los que me apoyan: Dimarbo Viviendas, LyB Maquinarias, Concesionario Case Oficial y Logística Ramírez”.

La próxima fecha de este certamen nacional, será los días 2 y 3 de junio en escenario a confirmar.

(Fuente: E-Kart Virtual Press)