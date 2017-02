Bordet se reunió con intendentes del PJ para tratar la agenda institucional y elecciones de octubre

Acompañado por el presidente y vice de la Liga, Mariano Rebord y Cristian Treppo, el intendente anfitrión, Ramón Herrera, presidentes de bloque, legisladores departamentales y su gabinete de ministros, el mandatario describió el encuentro como “muy interesante”, en el que “pudimos avanzar en una agenda de trabajo que venimos llevando adelante tanto en obra públicas, como en obras viales, salud, desarrollo social, siempre con consideraciones políticas porque se trata de la Liga de Intendentes Justicialistas”.

Bordet recordó una reunión que tuvo la semana pasada con los intendentes vecinalistas y anticipó que tiene prevista los próximos días un encuentro similar con los intendentes de Cambiemos.

“Es habitual que se hagan estas reuniones de intendentes por agrupamiento político, donde se plantean distintos tipos de situaciones y lo más importante es que se fortalece un vínculo”, expresó.

El gobernador entrerriano trazó un panorama de la situación financiera de la provincia, manifestó sus expectativas por las paritarias que comienzan el martes con los gremios docentes y ratificó que “no vamos a aprovechar una situación coyuntural para perjudicar a nuestros trabajadores de la administración entrerriana. Pero también entendemos que no podemos comprometer más recursos que el proceso inflacionario y el incremento de los ingresos vienen dando”.

“Nadie va a ganar menos de lo que surja como inflación en este año. En cuanto a números hay que hacer una revisión permanente y esto es lo que vamos a plantear de algún modo en los acuerdos paritarios que tengamos con los distintos gremios”, anticipó.

También se refirió al cierre del 2016 al señalar que “a pesar de todas las dificultades pudimos cumplir con nuestras obligaciones. Esas dificultades no nos van a paralizar. Vamos a seguir haciendo esfuerzos en controlar los gastos improductivos. Esto no nos puede paralizar ni dejar inmovilizados. Proyectamos un año con ejecución de obras de infraestructura vial, viviendas, y seguiremos priorizando la contención social y la salud”.

Internas: “La democracia interna está garantizada en el justicialismo”

De cara a las elecciones de medio término, el mandatario explicó que “el partido justicialista en la provincia de Entre Ríos, va a constituir un frente político como siempre lo hemos constituido. Este movimiento tiene una vocación frentista”.

“Después vamos a buscar el mayor consenso para proponer una lista con los mejores hombres y mujeres que nos representen como diputados, y que compartan la estrategia de la provincia”, detalló y agregó que “para quienes no estén de acuerdo con esa base de consenso, como presidente del Partido, voy a dar todas las garantías para que puedan presentarse y competir en elecciones internas”, ratificó.

“Voy a facilitar y ayudar disponiendo de todos los mecanismos para que nadie tenga ninguna dificultad o barrera en la presentación de listas. La democracia interna está garantizada en el justicialismo y vamos a competir lealmente con nuestra propuesta para las elecciones en octubre”, agregó.

En ese marco, convocó a “consolidar el peronismo entrerriano y a darnos un espacio para militar en cada territorio y ésta es una tarea indelegable. No mezclamos gestión con política, y esto no es arriar ninguna bandera”.

“Toda mi vida he pertenecido al movimiento nacional justicialista, he estado siempre y tengo mis convicciones muy firmes y las únicas formas en que hemos concebido los procesos electorales han sido a través de frentes y con nuestro partido político. Lo cual no significa que no trabajemos de manera madura, seria y responsable en los objetivos comunes. Porque no hay ningún interés ni particular, ni partidario que esté por encima de los intereses de la Nación y de la Provincia”, aseguró finalmente.