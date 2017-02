Este miércoles 15 de febrero durante la ceremonia de apertura del 138 periodo legislativo, el gobernador Gustavo Bordet acompañado por el vicegobernador, Adan Bahl, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, los secretarios del Senado y de Diputados, Natalio Gerdau y Nicolás Piereini, Bordet realizó un pormenorizado análisis del estado general de la administración pública provincial. “En materia de ingresos es de destacar que este año hemos tenido récord en recaudación a través de la Administradora Tributaria, y comenzamos a invertir la ecuación entre ingresos propios e ingresos coparticipables”, resaltó Bordet.

“Esto lo hicimos teniendo en cuenta principios que eran necesario para lograr los estímulos, como sostener la eximición de los Ingresos Brutos a la industria, pero también entendimos que por la Emergencia agropecuaria que habíamos tenido no podíamos aumentar el impuesto Inmobiliario, por lo cual por segundo año consecutivo cobramos el impuesto inmobiliario a valores históricos sin aumentarle un solo peso al productor en la provincia de Entre Ríos”, valoró el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que “trabajamos también para poder consolidar la deuda de los entrerrianos. Y teníamos que hacerlo aprovechando las oportunidades que el mercado nos ofrecía. Por eso hemos emitido un título internacional por 350 millones de dólares para reestructurar las deudas de vencimiento en corto plazo, y desarrollar un sistema de obra pública que permita el desarrollo y progreso en apoyo a la producción entrerriana”.

Además, destacó que “hemos puesto al día nuestras cuentas con las distintas ciudades de la provincia. Teníamos un atraso de 10 meses. Esto nos significó un acuerdo cercano a los 900 millones de pesos pero hoy todos los municipios de la provincia están al día. Están cobrando corrientes los fondos coparticipables y los fondos de garantías que equivalen a los aumentos por el 2 por ciento que cedió la provincia a los municipios merced a la reforma de la Constitución de 2008, lo cual hemos cumplido a rajatablas”.

Educación y accesibilidad

En lo que a educación respecta, y “tal cual lo anunciara el año pasado, en la apertura anterior”, Bordet resaltó que “las escuelas Nina y de jornadas de extensión completa eran una política de Estado en educación a seguir en la provincia y por eso hemos incorporado 11 nuevas instituciones al Proyecto Nina, sumando un total de 128 escuelas. Se anexaron 25 establecimientos a la Experiencia de Jornada Extendida, siendo un total de 114 en la actualidad, faltando sólo 44 en sumarse para cubrir la totalidad de las escuelas bajo esta modalidad, objetivo que nos propondremos para el año en curso”.

Un momento muy emotivo se vivió cuando el gobernador hizo un reconocimiento a la ex directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Flavia Mena, “una colaboradora que tuve la oportunidad de conocer durante muchos años”.

“Siempre, desde el primer momento que la conocí me sorprendió su compromiso para con las personas con capacidades diferentes en la provincia. Porque este tipo de tareas no se puede hacer solamente con capacitación, con profesionalismo si no hay amor en las tareas que hace”, señaló el mandatario.

Bordet recordó que “a Flavia la sorprendió el deceso en pleno trabajo, cuando volvía en una ruta entrerriana” y dijo que “la mejor manera de honrar su memoria es comprometiendo y trabajando todos los días para que haya una sociedad más inclusiva y sin barreras en la provincia de Entre Ríos. En esto está nuestro compromiso de nuestra gestión”.

Por último, en materia de normativa ambiental, “se cubrieron vacíos legales a partir de la generación de nueva normativa para mejorar la protección de los recursos naturales. Cumpliendo con el compromiso asumido en febrero pasado, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales (Fracking). Ya cuenta con media sanción de Diputados”.