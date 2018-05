Tabossi- Este viernes el gobernador Gustavo Bordet visitó Tabossi. En el Polideportivo Municipal (Malvinas Argentinas 350) se realizó el acto donde el gobernador Gustavo Bordet afirmó que “Sobre esta realidad nos toca actuar y no estamos para lamentarnos. Los entrerrianos nos votaron para gobernar y asumir responsabilidades y es lo que estamos haciendo”, confirmando la reducción del 50 por ciento de las cargas provinciales en la factura de luz y propuso a los intendentes que adopten medidas similares con la tasa municipal.

“Este no es un problema de estructura de costos, es un problema de aumento de tarifas que superó cualquier tipo de previsión y no tuvo la gradualidad necesaria para que no castigar el bolsillo de miles de familias, y de pequeñas y medianas empresas, y de comercios, a los que se les hace imposible cubrir los costos fijos en materia energética”, consideró.

Vale resaltar que el Fondo que va a reducir el Gobierno provincial representa entre el 13 y el 18 por ciento de cada boleta de la luz que se paga en la provincia. Los otros componentes tributarios son el IVA, que es del 21 por ciento y cobra la Nación, y las tasas municipales, que varían en cada ciudad.

En ese marco, el gobernador aclaró que la carga que reducirá la provincia está destinada al Fondo de Desarrollo Eléctrico (FDEER) con el que la provincia financia obras en esa materia.

“Obras como las que se van a iniciar en Tabossi, salen de este Fondo, como también otras que se están haciendo en la provincia y muchas que tenemos comprometidas. Al reducir este Fondo obviamente vamos a tener que reformular el esquema, y esto hay que hablarlo claro”, afirmó.

Y también dijo que “debemos instar a los municipios para que bajen las tasas de alumbrado público, que es una facultad que tienen. Soy muy respetuoso de la autonomía municipal por eso lo estamos sugiriendo”.

Apoyo a cooperativas y firmas de convenios

En esta visita se llevó a cabo la firma de convenios “Programa Cobijar 2018” con los Municipios de Tabossi, Colón, San Salvador, Seguí, María Grande y Junta de Gobierno de El Pingo; se entregaron aportes a cooperativas textiles de la provincia – Programa Créditos por Prefinanciamiento (6 Cooperativas – Monto total: $1.962.800).

Además se realizó la entrega de 580 luminarias led a 36 Juntas de Gobierno del Departamento Paraná; y se firmó el convenio entre la Municipalidad y la DPV para la realización de la “Señalización horizontal del Acceso a Tabossi”, recibiendo además Landra la resolución para la obra red de distribución de gas natural.