Este miércoles asumen los diputados nacionales electos el pasado 22 de octubre. Entre los nuevos integrantes de la Cámara Baja nacional se encuentran los justicialistas Juan José Bahillo y Mayda Cresto quienes tendrán en sus manos la media sanción que falta a la reforma previsional y el tratamiento de la reforma laboral, ambas propuestas por el Ejecutivo nacional.

“Vamos a sentarnos a conversar; yo me senté con los Senadores nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino y les pedí que acompañen no la reforma previsional, sino que acompañen el acuerdo fiscal donde también entra la reforma previsional que para Entre Ríos es altamente beneficioso. Les hice el expreso pedido y les agradezco el acompañamiento porque han entendido que el lugar que me toca es defender los intereses de la provincia y el acuerdo fiscal representa beneficios importantes”, explicó Gustavo Bordet.

Tras ello, adelantó que “en el mismo sentido, conversaré con los diputados nacionales para que acompañen esta propuesta” y aclaró que “la laboral también forma parte del acuerdo fiscal que hemos firmado” con la Nación.

Por otro lado, el mandatario hizo referencia a los rumores que circulan sobre la posibilidad de que se extienda la edad jubilatoria en la provincia: “Nosotros nunca lo hemos enunciado; no vamos a trabajar sobre derechos adquiridos de ninguna manera”, desmintió el mandatario.

Sí remarcó que “hay que discutir sistema previsional porque así como está no es sustentable” y para eso “haremos una convocatoria a organizaciones gremiales, sociales y a la sociedad civil toda para discutir que este régimen previsional pueda ser sustentable”.

Tras confirmar que “se está trabajando en un proyecto que contemple una serie de modificaciones” Bordet señaló que los cambios “tienen que darse por un amplio consenso y no afectar derechos adquiridos y que legítimamente le corresponden”.

“No venimos a sacarle nada a nadie, pero sí venimos a eliminar privilegios; no puede haber privilegios en la provincia de Entre Ríos”, expresó el primer mandatario a APFDigital.

