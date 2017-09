Bordet distinguió a jóvenes deportistas y entregó aportes a entidades deportivas de la provincia

“Más allá de los logros deportivos, hablamos de la posibilidad de que en los distintos clubes de la provincia de Entre Ríos actúen en lo que es contención y formación, el deporte inculca valores a los jóvenes y tiene que ver con actitudes futuras de vida”, indicó Bordet este martes al distinguir a jóvenes deportistas y entregar aportes a entidades deportivas de toda la provincia por más de siete millones de pesos.

El mandatario reiteró que este gobierno apuesta al deporte también como una política de prevención de las adicciones, y en este sentido subrayó: “Nuestros legisladores tienen que plantear una desfederalización por los delitos de narcotráfico y apoyar la ley de narcomenudeo que estamos promoviendo desde la Legislatura”.

“Entendemos el deporte como un todo, porque hay estímulo para aquellos clubes que compiten en ligas, en torneos nacionales y también para los otros clubes, los de barrio, los que están formando jóvenes, y para el deporte social, porque ese es el que no tiene ningún tipo de estímulo y si no lo hacemos desde el Estado estamos condenando a que muchos jóvenes en distintos barrios en ciudades de la provincia no puedan acceder a la práctica del deporte”, observó el Gobernador.

Bordet explicó que, cumpliendo la ley, “el 18 por ciento de las rentas de los juegos de azar se destina a este tipo aportes” y remarcó que “responsablemente estos fondos se depositan en una cuenta y se distribuyen a cada uno de los clubes. No es que nos sobre la plata del gobierno de la provincia, pero también entendemos que estos fondos hacen falta para que se puedan llevar adelante acciones tan nobles que tienen que ver con la formación de valores a los chicos en cada una de las instituciones, que es lo que va hacer que el día de mañana sean mejores hombres y mujeres en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia”.

Durante el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno este martes, se entregaron aportes a clubes profesionales, federaciones, ligas y asociaciones deportivas de toda la provincia y reconocimientos a deportistas. Participaron los ministros de Acción Social, Laura Stratta, y de Economía, Hugo Ballay, y el secretario de Deportes, José Gómez.

“En total, en el año, tenemos presupuestados más de 60 millones de pesos asignados a este tipo de partidas”, confirmó el mandatario, quien destacó que esto es algo que el gobierno realiza habitualmente, en reconocimiento al deporte amateur que se lleva adelante en las instituciones.

“También hay casos de reconocimiento a deportistas con quienes el gobierno ha colaborado para que alcancen los éxitos deportivos, que son un orgullo y representan a la provincia en todo el país y fuera de él, donde han recibido galardones y títulos internacionales”, agregó.

El mandatario entrerriano indicó que esto “forma parte de una política deportiva que viene llevando adelante nuestro gobierno, que se hace sistemáticamente con la adjudicación de fondos que provienen de los juegos de azar, para que a través del deporte podamos generar las condiciones para que exista la contención social y formar mejores hombres y mujeres”.

“Esa plata para nosotros es sagrada, así como viene con un fin muy noble, se deposita y se asigna sin tocar un sólo centavo y lo hacemos con alegría y convencimiento porque este es el camino para obtener los logros deportivos”, redondeó Bordet.

• Deportistas distinguidos por su mérito deportivo

1. Lucía Kindebaluk (Viale) – Participó en el Campeonato Mundial de Patín Artístico en China

2. Nicolás Müller (La Paz) – Campeón Argentino de Triatlón en C. del Uruguay

3. Agustín Sattler (Paraná) – Campeón Mundial de BMX Categoría Challenger 30-34 en Rock Hill, Estados Unidos

4. Nicolás Beltzer (Paraná) – Subcampeón Panamericanos y participante del Campeonato Mundial de Ciclismo en Italia

5. Integrantes de la Selección Argentina de Baja Talla, categoría Mayor y Juvenil: Emanuel Ledesma y Ángel Yelpo – Franco Gassman, Andrés Montenegro y Hernán Gambino Ramallo

6. Integrantes de la Selección Nacional de Sóftbol Femenino Sub15, subcampeonas Sudamericanas en Trujillo, Perú

7. Nazareno Sasia (Cerrito): Record nacional en bala y disco en el 51º Campeonato Nacional de Atletismo en Categoría Menores. Representante provincial en la Final Nacional de los Juegos Evita a desarrollarse en Mar del Plata el próximo mes.

8. Equipo Argentino de Frontball que participaron de los Campeonatos Mundiales (Mayores y Juveniles) en México y España: Nicolás Comas, Servando Álvarez Maldonado, Maximiliano Peterson, Esteban Peirano y Lucas Barrone.

9. Patricia Pizzeta (Crespo) – Participó del Sudamericano de Taekwondo en Perú (del 1 al 3 de septiembre)

10. Florencia Moretti (Colón) – Aporte para comprar una carabina neumática par Tiro. Participó en la Copa Sudamericana de Tiro en Río de Janeiro

11. Juan Ignacio y Fiorella Casalogne (Crespo) – Recibieron aporte para la compra de bicicleta adaptada.