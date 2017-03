El mandatario reiteró su “vocación de seguir dialogando y tratando de lograr los consensos, que son muy importantes”, y señaló que se está evaluando la contrapropuesta que presentó uno de los sindicatos este lunes en la paritaria con ATE y UPCN.

“Vamos a seguir en conversaciones durante todo el tiempo que sea necesario, porque es una característica de nuestra gestión: lograr acuerdos y consensos”, subrayó.

En tanto, sobre el conflicto docente resaltó: “Seguimos dialogando, entendiendo que es necesario que haya clases. Hoy comenzaron las clases, pero ya hay un paro nacional para miércoles y jueves. Nosotros seguimos con mucha preocupación el hecho de que haya 400 mil niños entrerrianos que estén sin clases por sucesivos días de paro. Tenemos la vocación de encontrar una solución que pueda ser razonable y coherente para que ambas partes estemos de acuerdo en normalizar y poder cumplir con los objetivos del ciclo lectivo en 2017”.

En esa línea ratificó que el Gobierno “está estudiando otra oferta” y remarcó: “Todo depende de los recursos que tengamos; nosotros no podemos ofrecer lo que no podemos pagar. Esto está claro y, en este sentido, ya estamos haciendo un esfuerzo muy grande con los fondos provinciales y vamos a seguir buscando todas las alternativas necesarias para encontrar una solución”.

Por último, destacó que “hay un paro nacional al cual ya adhirieron los gremios provinciales, o sea que miércoles y jueves no va a haber clases. Yo espero que se tienda a normalizar la situación porque no es la forma de encontrar la solución a un conflicto con tantos días sin clases, eso no beneficia absolutamente a nadie”, completó.