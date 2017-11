Autobombas y vehículos de Bomberos Voluntarios procedentes de diversos puntos de la provincia se congregaron desde la madrugada en el Centro Cívico de la capital entrerriana. Estacionaron los vehículos frente a la sede de Tribunales, en calle Laprida; para exigir con una ruidosa protesta, el tratamiento del proyecto de ley que presentaron en marzo del año pasado para regular la actividad, que contempla obra social y reconocimiento por los 25 años de servicio.

El presidente de la Federación que agrupa a las entidades de Bomberos Voluntarios, Pedro Pablo Bisogni, recordó que llegaron a esta manifestación porque el reclamo por la ley de bomberos “lleva 30 años que no es poco”; además indicó que vienen solicitando audiencia desde hace más de un año con el Gobernador. Seguidamente dio cuenta que han mantenido reunieron con los legisladores para analizar un proyecto “pero nunca encontramos una decisión política para resolver el tema. El ex ministro Mauro Urribarri también nos recibió pero nunca nos dio una respuesta. La ley lleva 30 años sin reglamentarse y es una de las pocas provincias que no reconoce a sus bomberos”.

“Necesitamos una cobertura social y que a los 25 años de servicio se pueda tener un reconocimiento, casi todo el país lo tiene y en Entre Ríos parece que los Bomberos Voluntarios no existieran. Tenemos un serio compromiso con la sociedad, siempre estamos presentes y listos para dar una mano a quien lo necesita”, afirmó Bisogni. Al tiempo que remarcó que en la provincia de Santa Fe “hace 9 años copiaron nuestra ley y hoy tienen un resultado extraordinario; pedimos un reconocimiento por parte de Estado de un servicio que el Estado debería brindar”.

(Fuente: El Despertador/Elonce)