¿En qué momento nos damos cuenta de que una nueva era comenzó?

Es casi imposible notarlo y sólo algunos cuentan con la habilidad para darse cuenta de un cambio de paradigmas. La evolución constante dentro de la tecnología y la música, especialmente en nuestra era, es tan veloz que ni siquiera notamos la manera en que sucede. Se convierte extraño mirar a las nuevas bandas y notar que aquellas que admirábamos en la juventud ya no existen, mientras que algunas pocas sí sobreviven las pruebas del tiempo. The Vines, The Hives, Hot Hot Heat y gran parte de la ola indie que llegó hace menos de 20 años ya no tienen la misma importancia y aunque se pensó que no volvería a existir algo similar, podríamos estar a punto de presenciar un nuevo cambio.

En una de las listas tradicionales de NME, la revista expuso a los artistas que todos deberían seguir en 2017. El indie parece tener un regreso triunfal mezclándose con otros géneros y formas. Nuevas bandas y rostros más jóvenes han comenzado a ganar reconocimiento con algunos sencillos y están en espera de lanzar álbumes que cambien el panorama musical en todo el mundo, así que es imposible no mostrar un poco de emoción al notar esa revolución. Así que no queda más que comenzar a dar click y escuchar los sonidos de esta era fresca en la historia de la cultura popular.

Cabbage

Este quinteto fresco originario de Manchester simplifica las locuras de los Happy Mondays y regresa los sonidos felices a los escenarios. Desde sus primeros trabajos comienzan a generar himnos que probablemente escucharemos en los próximos años. Se consideran una banda de neopostpunk y en 2017 lanzarán su álbum debut, con el que esperan llegar a una audiencia más grande. Su sonido garage nos recuerda a los Arctic Monkeys, así que en el futuro probablemente traerán mucho más ruido.

Artificial Pleasure

Cualquier fanático de los Talking Heads disfrutará Artificial Pleasure. La banda toma los sonidos psicodélicos de los 70 y los traslada al siglo XXI con melodías similares a las de Franz Ferdinand. Un funk que no esperaríamos encontrar en esta época hace su aparición entre sus instrumentos y nos invitan a no pensar con nostalgia, sino a revolucionar la música que alguna vez cambió al mundo.

The Big Moon

Originarias de Londres e influenciadas por excelentes bandas como Elástica, Blur y The Libertines, presentan un indie pop increíble que regresa el género a lo básico. Sin mezclas extravagantes en la composición se mantienen en un sonido dulce y pesado a la vez. Con la gran ola de indie femenino, podríamos encontrar unas excelentes líderes en The Big Moon, quienes lanzarán su álbum debut en 2017.

Declan McKenna

Considerado la voz de una nueva generación, el joven Declan McKenna comenzó a llamar la atención desde los 16 años, ahora con 17 planea lanzar su primer álbum después de una serie de éxitos que lo llevaron a tocar en la edición más reciente de Glastonbury. Comparado con Jake Bugg y Bob Dylan, el adolescente lejos de enfocarse en temas folk, promueve la poesía al siglo XXI con elementos electrónicos y sin duda será de lo mejor que escucharemos el próximo año.

Goat Girl

Con un sonido tan sucio que nos regresa a 1991, cuando Nirvana hacía explotar la radio con sus temas grunge. Goat Girl sigue la tradición y traen de vuelta toda esa simpleza perdida entre el pop de inicio de siglo. Con ligeros tintes psicodélicos nos invita a perdernos en el ruido y la locura de la distorsión. Apenas cuentan con algunos lanzamientos independientes, pero han comenzado a llamar la atención en distintas partes del mundo.

QTY

Una llegada de fin de año que podría darle energía fresca a la escena neoyorkina. NME describe su trabajo como una mezcla de todos los elementos de las mejores épocas del rock de esa ciudad, desde The Velvet Underground hasta The Strokes. Cuentan con pocos lanzamientos, pero 2017 podría ser el año que los impulse a la fama y así vuelvan con un álbum debut.

Miya Folick

Originaria de Los Ángeles, California, Miya Folick parece una mezcla entre un dreampop reciente y The Smashing Pumpkins. Al igual que varios artistas de su generación, implementa técnicas básicas con mayor uso de elementos electrónicos, creando un sonido peculiar. Con un EP y un reciente sencillo, promete iniciar el próximo año con su primer álbum, que nos podría adentrar a una nueva era de la música.

Catholic Action

Un nombre peculiar y una imagen que no encaja por completo con el sonido que se desprende de las pocas canciones que han salido a la luz resaltan de esta banda, además de su imparable ritmo que nos recuerda los primeros temas de Vampire Weekend o Hot Hot Heat. Originarios de Escocia, con menos de un año en la escena ya cuentan con una base sólida de fans que esperarán con ansias su primer trabajo discográfico.

PWR BTTM

PWR BTTM presenta un mensaje inclusivo en sus increíbles canciones. Se consideran parte de la comunidad queer y aunque algunos protestantes han intentado detener sus espectáculos, sólo logran atraer más fanáticos que –al igual que la banda– usan vestidos y ropa drag para asistir a sus shows. Su música es un rock garage maravilloso que nos recuerda a The White Stripes. El sueño no ha muerto.

Alexandra Savior

Alexandraa Savior se ha convertido en la protegida de Alex Turner, quien ha sido su productor desde que descubrió su talento y decidió impulsarla. El primer álbum de Alexandra saldrá en abril, pero en la web ya circulan sus sencillos debut, que demuestran la influencia de los Last Shadow Puppets. La joven coescribió el tema “Miracle Aligner” de la banda, por lo que también promete ser una excelente cantautora para los siguientes años.