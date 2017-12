En el marco del Ciclo Valores, músicos entrerrianos destacados conversaron este lunes con la gente que se acercó al recinto del Senado. Raúl Varelli, Wilton Osan, Leandro Segovia y Martín Larraburu contaron su experiencia como músicos y sobre los valores que sostienen esta elección de vida. El vicegobernador Adán Bahl destacó las posibilidades que habilita el acuerdo firmado la semana pasada con la Asociación Argentina de Intérpretes.

“Hay un prejuicio, sobre todo en el interior, desde donde no es tan fácil acceder a bienes y servicios culturales, de que no es posible sustentarse a uno mismo o a una familia si uno se dedica a la música. Sin embargo, muchos entrerrianos dedican su vida a la música y han logrado metas importantes. Quisimos asomarnos a este mundo para averiguar juntos qué valores hacen falta para sostener este sueño, esta elección”, sintetizó Bahl.

“En el ciclo Valores tenemos el propósito de conversar con entrerrianos que se destacan en lo que hacen para conocer su historia de vida. Todos tenemos experiencias que pueden resultarle valiosas a los demás”, destacó Bahl.

Esta es la cuarta actividad del año en el marco de este programa. “Hemos charlado con deportistas, con emprendedores, con discapacitados que pelean para insertarse en igualdad de condiciones en el trabajo. Y cada encuentro nos enriquece porque nos permite encontrarnos con la mirada de otro, con su experiencia, con su relato de cómo lleva la vida. Las decisiones que ha tomado, los caminos que ha elegido y las dificultades que ha tenido que enfrentar”, valoró el vicegobernador.

Finalmente, Bahl destacó las posibilidades que habilita el acuerdo firmado recientemente entre la Vicegobernación y la Asociación Argentina de Intérpretes: “Creo en la necesidad de que el Estado estreche lazos cooperativos con las organizaciones y las instituciones, porque es la forma en que podemos lograr que muchos recursos y beneficios que están disponibles lleguen a donde tienen que llegar”, explicó el vicegobernador.

Gustavo Sattler, que es el delegado de AADI en la región destacó la reciente firma del convenio con la Vicegobernación y expresó que “es la primera actividad que desarrollamos pero vamos a trabajar para acercar cursos y talleres de capacitación a los artistas de nuestra provincia, además de la posibilidad de planificar una agenda de recitales para la difusión de la producción cultural entrerriana”, sintetizó.

Además el moderador del encuentro sostuvo que “la música ayuda a integrarse, la música nos ayuda a amar, la música nos trae recuerdos, la música iguala. Es un lenguaje universal que quizás sea el único que todo el mundo entiende. Los músicos son los que más saben de este lenguaje, dijo al introducir el ciclo.

La música y los protagonistas

Martín Larraburu agradeció al vicegobernador “el mimo que significa este reconocimiento. Me siento una criatura al lado de estas bestias”, bromeó y explicó que su amor por la música “nace en casa, luego la escuela de música me fue formando y comencé a transitar el camino del violinista. Con mucho esfuerzo y dedicación logre entrar en una orquesta sinfónica. Es un mundo hermoso, pero siempre me gustaron los diferentes lenguajes que ofrece la música”.

Con respecto a lo que ha recibido durante su carrera sostuvo que: “La música me dio la posibilidad de tocar con grandes artistas, de forjar grandes amigos. Me ha permitido transmitir los más lindo valores, la humildad, el amor hacia la música. Es un camino hermoso donde a diario nos abraza el público que es el motor para continuar”.

Leandro Segovia, baterista y percusionista, expresó que “es una alegría enorme estar acá, la música es todo, hoy compartimos un lugar tan emblemático como este y llegue gracias a la música. He tenido la suerte y la dicha que vengo de una familia de músicos y eso hizo que la decisión de dedicarme a pleno fuera un poco más sencilla”.

El más joven de los músicos convocados representa una marca japonesa de batería. En ese sentido sostuvo que “siempre estuve convencido de que podía lograrlo acá en mi ciudad, sin tener que irme a Buenos Aires, la suerte siempre es necesaria pero hay que acompañarla con mucho estudio y sobre todo mucha constancia, dedicación y trabajo para lograr lo que uno quiere”.

Raúl Varelli, reconocido acordeonista y profesor de ese instrumento agradeció la oportunidad de participar de este evento “que nos permite a nosotros los músicos poder expresarnos. Un espacio nos permite contar a donde vamos y de dónde venimos. La música es ese camino que nos lleva a cada lugar y nos trajo a este lugar para poder contar un poco de nuestras experiencias”.

Wilton Osán, es intérprete y director musical de “Los Príncipes” y contó que comenzó en el mundo de la música en su casa donde era muy común gatear entre los cables. “Siempre me deslumbraron las cosas de acá, crecí escuchando a Santiago Rinaldi. Siempre quise ser músico, se fueron dando cosas y hoy soy mucho o poco pero soy lo que siempre quise ser”.

“Es fundamental la constancia y el respeto por los compañeros en este mundo que es la música, que me ha enseñado y me ha formado no sólo como músico sino también como persona”, explicó.

“La dedicación y la pasión es algo con lo que vivimos y nos permite disfrutar. La música es lo que vamos a defender toda la vida con mucho amor, porque es lo que sentimos y es lo que nos verdaderamente nos gusta. Se trata de ser honesto con uno mismo para poder ser coherente y respetuoso”.