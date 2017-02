Victoria.- El conflicto institucional por el comunicado de prensa supuestamente emitido sin la autorización del intendente Domingo Maiocco, todavía está lejos de ser resuelto. En su momento, el Concejo Deliberante había decidido suspender a Alcides Risso, pero éste no se quedó de brazos cruzados y llevó el debate al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Este viernes 24 de febrero, el Tribunal designó el asunto al Vocal de la Cámara Ricardo Daniel Bonazzola “por corresponderle conforme el orden de lista obrante en secretaría”. De esta forma, la demanda será vista y se calcula que, por lo menos, habrá que esperar una semana para conocer una resolución.

Por su parte, Risso entendió todo esto como “una buena noticia” ya que, para él, el tema “avanza de manera favorable”. Con respecto a su análisis del asunto, contactó a Paralelo 32 y opinó: “Han tomado la demanda tal cual fue presentada pero no contestan sobre la reposición del cargo, tampoco es que la rechazan. Sacaron una resolución bastante escueta en donde me tienen por presentado por conflicto de poderes abriendo la causa abreviada. Y ahora vuelve a despacho para definir si me reponen o no en el cargo”.

Ahora resta esperar qué resuelve el STJ. En tal caso se sabrá si el viceintendente forma parte del cuerpo del Concejo Deliberante o es un extra poder. Una vez aclarado el conflicto el caso sentará precedente.