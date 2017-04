ATE reclama participar de las paritarias municipales pidiendo un 38% anual

Nogoyá.- Los empleados municipales de Nogoyá, al igual que la mayoría de los estatales del país, no han logrado aún establecer el aumento salarial enmarcado en el acuerdo paritario 2017. La discusión para las mejoras laborales del sector se trabaja entre el gobierno y representantes de UPCN, gremio con mayor representatividad en la planta local. Mientras tanto ATE reclama un espacio en la mesa de diálogo para fijar la postura de sus afiliados con una fuerte crítica a lo que llaman el “unicato gremial”.

Desde la instalación del marco paritario la mesa de diálogo ha incluido de manera exclusiva a representantes de UPCN quienes poseen la mayor cantidad de agremiados, la situación amparada en uno de los artículos de la ordenanza que regula dichos encuentros ha dejado afuera a otras instituciones gremiales que ahora reclaman que su voz sea escuchada en esos espacios y se democratice la discusión con el municipio.

En ese contexto el secretario adjunto de ATE, Francisco Garcilazo, reclamó, luego de una reunión con funcionarios municipales, la participación en las negociaciones y la suspensión del polémico artículo que impide su presencia.

“Expusimos la propuesta de ATE y expresamos la cuestión porcentual”, manifestó Garcilazo tras el encuentro en el palacio municipal a Canal 4, y sumó: “Pero de fondo discutimos las condiciones de trabajo y cómo podemos regularizar la situación de los compañeros que están en diferentes regularidades; como los subsidiados y los contratados además de lo que va a ser en el desarrollo de este año el pase a planta y la discusión de orgánicas de funcionamiento”.

“Hay una discusión sobre la representación, donde el ejecutivo nos dice que hay una ordenanza que marca quién se sienta y quién no. Nosotros le expresamos que ese artículo podría decretarse su suspensión hasta que esto se dirima, que tiene que ser con mucho debate”, remarcó el dirigente.

En este sentido desde ATE apuntaron que actualmente tanto las leyes nacionales, provinciales, e incluso los tratados internacionales hablan de la participación de todos los sindicatos y ponen como centro la democracia sindical. “Entendemos que la democracia tiene que reinar, dijeron que lo tienen que pensar y ATE le expuso cómo se viene trabajando en este sentido con otros municipios”, narró.

Encuentro cancelado

El encuentro de la mesa paritaria se había establecido para el pasado lunes 27 de marzo, sin embargo la reunión fue postergada para el jueves 30 y a pesar de la manifestación pública sobre la intención de participar, municipio y UPCN acordaron un 11 por ciento inicial con clausula gatillo.

“Si UPCN marca la diferencia de nuevo sobre esa ordenanza entenderíamos que sería discriminatorio y haremos las presentaciones que haya que hacer. Segundo punto, esperaremos que termine la paritaria y expondremos nuestras posturas. A partir de ahí, se cerrará una paritaria con un sindicato que va a querer estar sentado solo, por esta mirada del unicato gremial. Y nosotros expondremos como sindicato democrático la situación de Nogoyá y cómo queremos que el trabajador vaya creciendo”, había sostenido Garcilazo al inicio de la semana.

La situación local

“Estuvimos viendo la escala salarial, estuvimos viendo una proyección de un gremialismo que en Nogoyá no ha funcionado hasta el día de hoy, vemos un achatamiento en el salario, vemos las categorías que no se despegan entre uno y otro”, denunció, y prontamente afirmó: “Yo creo que ATE se puede hacer responsable en la función de ahora en adelante; para atrás en este tiempo que hemos visto los distintos aumentos de la escala salarial ATE no ha estado presente pero no tenemos problemas de arremangarnos y ayudar con ideas”.

En cuanto a la propuesta que ATE llevaría a la mesa en representación de un sector de los trabajadores Garcilazo comentó que se trata de una pauta anual del 38 por ciento con un primer cierre semestral de entre un 20 y un 22 por ciento con clausula gatillo a julio. “Eso rompería ese famoso techo impuesto por nación y provincia”, informó.

“Nosotros los declaramos insuficiente y no alcanza pero lamentablemente así nos den un 50 por ciento, el municipal está con un sueldo atrasado. Hablamos de la recuperación de lo perdido el año pasado y que no se les está pagando enero y febrero”, puntualizó.