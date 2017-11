Este fin de semana deben comenzar a disputarse los octavos de final, con los partidos de ida. Los cruces iniciaran el sábado con Viale F.B.C. vs. Atl. Hernandarias, y el resto de los cotejos, se disputarán en domingo, salvo Arsenal de Viale vs. Deportivo Bovril, este es el único encuentro que no tiene día ni horario.

Desde Arsenal se explico desde un principio, que la ida la quería jugar el sábado, teniendo en cuenta que el domingo reciben a Atlético Uruguay por el Federal B. Desde Deportivo Bovril no se acompañó en la decisión, y expresaron que querían jugar el domingo. Ahora, la Policía de Viale expidió un comunicado, expresando que no se podrá jugar el domingo, porque allí se disputará el encuentro por la cuarta categoría del fútbol argentino, y por temas de seguridad, no quieren que se jueguen dos eventos el mismo día.

En la mañana de este jueves, se conoció la propuesta del Deportivo, de disputar el encuentro este sábado desde las 21:30, con el partido de Sub 20, entre otros dos equipos, desde las 20:00. Ahora solo queda saber la decisión final del combinado de barrio Arroyito. Horarios Los cruces de octavos de final comenzarán este sábado a las 17:30, cuando Viale F.B.C. recibirá en cancha de Atlético María Grande a Atlético Hernandarias. El domingo a las 16:30 jugarán Juventud Sarmiento vs. Cultural, Unión de Alcaraz vs. Unión de Crespo, Atl. Hasenkamp vs. Atl. María Grande, Cañadita Central vs. Unión Agrarios y Seguí F.B.C. vs. Independiente F.B.C.. A las 17:00 completarán Deportivo Tuyango vs. Atlético Litoral.