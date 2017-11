Crespo– Previo a la instancia de juicio, la semana próxima el fiscal Gervasio Labriola recibirá en una declaración de imputados al ex intendente Ariel Jesús Robles, el miércoles 22 a las 11; al ex secretario de Gobierno, abogado Jorge Jesús Waigel, a las 12; y a la ex secretaria de Hacienda y Economía, contadora Leonor Evangelina Winderholler, el jueves 23, a las 11; por la causa de peculado iniciada el 13 de septiembre de 2016.

Los tres deberán comparecer a los efectos de su defensa en la causa denunciada, donde el fiscal investigó que durante el período comprendido entre diciembre 2014 y septiembre 2015 inclusive, las ex autoridades municipales de la gestión 2011-2015 sustrajeron dineros públicos que tenían bajo su administración, por un monto total de $ 1.030.071,05 (pesos un millón treinta mil setenta y uno con cinco centavos). Esta suma surge de cotejar 233 solicitudes de suministro que detalla, autorizando el otorgamiento de materiales de construcción a personas físicas. Son materiales adquiridos para el Municipio de Crespo pero destinadas a terceros sin cumplir con las normas de justificar la razón de la entrega. La mayoría se hizo por montos que legalmente requieren la aprobación del HCD. Las entregas crecieron en la víspera de cada elección.

Sobre la administración anterior de la Municipalidad de Crespo pesan 4 causas. En 2 de ellas hay imputados y en otras dos se está investigando pero aún no hay imputados.

