Victoria.- Como tantas empresas industriales, cuando culminaba el siglo anterior y también el gobierno de Carlos Menem, Zanella Hnos y Cia SACIFI estaba prácticamente en la ruina. Fue en esa situación que se hizo cargo el suizo Walter Steiner, que sostuvo a la empresa a través de muchas situaciones complejas, como la de esta última década, cuando, aún siendo una firma argentina que se suponía eran las que debían ser cuidadas, Guillermo Moreno les retaceaba las autorizaciones para importar autopartes; hasta la actualidad, cuando se convirtieron en el mayor fabricante de motos del país y tienen proyectos para crecer exponencialmente el año próximo.

Paralelo 32 tuvo oportunidad de una entrevista exclusiva con el presidente de la compañía, Walter Steiner, durante su estada en el hotel Sol, de Victoria, para presidir el Consejo de Concesionarios, con la participación de representantes nuestra provincia y de Santa Fe. Lo acompañó en la entrevista la vicepresidente Cecilia Fraire. Ambos directivos habían visitado también, el día anterior, a su concesionario en la ciudad de Crespo, La Agrícola Regional Coop. Ltda.

El objetivo fue presentar todos los productos, los que saldrán el año venidero y especialmente hacer una planificación para el 2018, explicó, el Presidente Walter Steiner.

Haciendo un poco de historia comentó –con un acento que delata aún hoy su origen europeo– que se hizo cargo de la empresa en el año 1999, cuando estaba pasando por una mala situación. Con esfuerzo y ahínco emprendieron la tarea de levantar la producción y posicionar la misma, pasaron los años, la sanearon y actualmente ocupan el primer lugar en ventas en el país. “Somos los fabricantes de motos más grandes de Argentina, con cuatro plantas y 540 operarios”.

En el año que termina llegaron a las 140 mil unidades fabricadas y durante el próximo piensan alcanzar las 200 mil motocicletas. En el mercado argentino, entre las distintas marcas se venden 800 mil motos nuevas por año. Son datos cuantitativos que nos dejó el entrevistado, señalando que Zanella se plantea “un gran desafío”.

Zanella exporta a casi todos los países de América Latina y su presidente se muestra optimista hacia el futuro, porque han firmado en el mayo de este año un convenio con el gobierno y con la UOM y Smata, para llegar en 3 años a producir 1 millón de motocicletas. Como tienen problemas para exportar hacia algunos países, esencialmente por cuestiones arancelarias, el acuerdo al que hace mención implica que las autoridades nacionales realizarán todas las gestiones y tramitaciones en el marco del Mercosur para mejorar las asimetrías.

Producción

¿Qué es lo que ha generado esta expansión de la marca en este año y sus proyectos de multiplicar por 7 la producción en el futuro?

Steiner cargó responsabilidades sobre el gobierno anterior, porque hubo empresas del rubro que contaron con ventajas y beneficios que no tuvo Zanella. Ahora el panorama cambió porque no tienen el nivel de condicionamientos que imponía la gestión que finalizó en el 2015. “Antes no conseguíamos dólares para importar motopartes y tuvimos que estar parados en algunos casos hasta tres meses, mientras por el contrario, otras firmas no tenían problema en conseguirlos”.

Actualidad

Con los cambios de aranceles que el gobierno introdujo pueden comprar en el exterior sin problemas todas las partes de una motocicleta y ensamblar en nuestro país, sobre todo los modelos más costosos, los demás se fabrican en nuestro país. En ese acuerdo Zanella asumió el compromiso de ir transformando esta realidad y producir todos las motopartes en el país, para generar empleo. “Todo esto fue acordado con el gobierno, porque a medida que vamos generando una mayor producción de motopartes nacionales -aunque un poco más caros-, les bajarán en forma progresiva los aranceles de importación”.

Modelos

Cuando se hizo cargo de la empresa solamente fabricaban tres modelos; la clásica “Zanellita” (50cc), la Duo y la Sol. Actualmente tienen 30 variedades de motos, 10 de cuatriciclos y 5 utilitarios. Estos últimos son muy buscados, tienen un bajo nivel de logística y piensan incrementar la cantidad año tras año, porque tiene las mismas características de una moto pudiendo llevar carga. “Gasta poco combustible, la patente y el seguro es más barato”.

Actualmente están en busca de los concesionarios Premium, que son aquellos negocios que tienen a Zanella como marca exclusiva. Según Steiner, la gama de productos que tiene la empresa requiere que en un salón se expongan todos los modelos. Cuando se trata de negocios que venden muchas marcas no tienen espacio para mostrar toda la variedad de la firma. “Esto es posible porque el comerciante tiene un amplio espectro para ofrecer con unidades que van desde 15 mil pesos a otras que llegan a los 200 mil”.

Situación

En diálogo con Paralelo 32, el CEO de Zanella comentó que la empresa se ha recuperado en base al esfuerzo propio y el importante apoyo de los concesionarios que siguen creyendo en la marca. Tenemos poca dependencia con bancos y lo más importante es la modalidad de muchas financieras que tienen un sistema de créditos, lo que permite al interesado pagar en cuotas. “Una persona con este sistema puede ingresar a una concesionaria y salir manejando una moto”.

Futuro

En opinión de Steiner, “el futuro es la moto eléctrica”, por eso se han adelantado y Zanella Hnos y Cía es hoy la única empresa que está en el mercado comercializando este producto. Las unidades –según el modelo– pueden desarrollar una velocidad de 45 Km/hora y tienen una autonomía de 50/60 kilómetros.

“Además de ser un aporte ecológico por no utilizar hidrocarburo, para recorrer la misma distancia se gasta cinco veces más con nafta que con electricidad”. Agregó que, según la experiencia, el motor eléctrico no tiene demasiados problemas, es de larga duración y tiene menos gasto de mantenimiento.

Las baterías se puedan cargar utilizando la energía doméstica, conectando a la corriente de 220 W. Además no hay que cambiar aceite, lo que representa otro ahorro.

En el 2025 más de la mitad de los automóviles y motos serán eléctricos. A modo de ejemplo comentó que en China se venden más de estos productos que a combustión, llegando a comercializar por año 30 millones de unidades.

En nuestro país el precio de mercado en la línea más económica se cotiza entre 13.900 y 15.000 pesos.

Distintos países están estudiando todo lo relacionado a la contaminación de esta línea de productos y hay mucha bibliografía al respecto, en principio por las baterías obsoletas que pasan a ser un desecho inorgánico. De todas maneras han logrado fabricarlas para que duren más, también en la etapa de producción, porque los materiales utilizados son contaminantes, aunque obviamente no despiden gases al medio ambiente. Es un debate que está instalado, no exento de especulaciones porque los eléctricos representan una alternativa y compiten en el mercado con los móviles a combustión.