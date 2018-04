Al estar pegado al 1º de mayo, algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo y otros no. El día no laboral deja a los sectores públicos como un feriado turístico. Pero, para el sector privado, las empresas deciden si se trabaja o no.

Cuando el gobierno publicó en el Boletín Oficial los feriados del 2018, incluyó al lunes 30 de abril y al 24 y 31 de diciembre como “Día no laboral con fines turísticos”, lo que generó la confusión. Al estar pegado al martes 1 de mayo, hay quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo y quienes no.

El día no laboral deja a todos los sectores públicos, incluyendo a escuelas y universidades, como un feriado turístico. Sin embargo, para el sector privado, deja a cargo de cada empresa la decisión si se trabaja o no.

Los fines de semana largos de este 2018 ya han terminado. Fueron el de Carnaval (12 y 13 de febrero) y el de Semana Santa, que además se sumó con el de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril.

Los feriados restantes

1) 30 de abril – lunes: Día no laborable.

2) 1 de mayo – martes: Día del Trabajo.

3) 25 de mayo – viernes: Día de la Revolución de Mayo.

4) 17 de junio – domingo: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

5) 20 de junio – miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

6) 9 de julio – lunes: Día de la Independencia.

7) 20 de agosto – lunes (fecha original 17 de agosto): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

8) 15 de octubre – lunes (fecha original 12 de octubre): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

9) 19 de noviembre – lunes (fecha original 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.

10) 8 de diciembre – sábado: Día de la Inmaculada Concepción de María.

11) 24 de diciembre – lunes: Día no laborable.

12) 25 de diciembre – martes: Navidad.

13) 31 de diciembre – lunes: Día no laborable.