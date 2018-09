Crespo- En los últimos días, la alarma por los seis casos mortales en distintas provincias –un adulto y cinco niños- por cuadros invasivos causados por la bacteria streptococcus pyogene se visibilizó en los centros de salud de la ciudad, como ocurre en el resto del país, con una gran cantidad de consultas. Como muestra de lo ocurrido podemos señalar que una sola profesional, la Dra. Sandra Scarzo, atendió más de treinta consultas pediátricas el jueves a la mañana entre los pacientes que concurrieron al Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón y a la Sala de Salud del Maternal Barrilete de Colores, en Barrio San Miguel. La profesional superó ampliamente el horario de atención que cumple en ambos lugares.

“Ustedes son testigos de la sobrepoblación que estamos atendiendo porque las mamás se asustan”- dijo a Paralelo 32 que la aguardaba en la puerta del consultorio en Barrio San Miguel. “Vengo de atender veinte pacientes en el Centro Comunitario de los cuales tres estaban con el estreptococo. Estos niñitos -explicó- aparte estaban cursando con otros procesos de tipos virales, entonces este germen se desarrolló”.

“¿Cómo hacemos el diagnóstico?” –planteó la profesional y describió el paso a paso. “Primero la evaluación clínica: dolor de garganta, dolor al tragar, fiebre elevada, lesiones en la piel. Después muestra de laboratorio, con un pequeño raspado en la garganta, que se llama exudado, se puede obtener la respuesta. Aquí hay dos métodos, uno rápido y el otro es el cultivo. Por lo general nosotros pedimos el cultivo que demora dos o tres días, pero en estos casos estamos pidiendo el exudado rápido, que puede dar falsos positivos, esto es que el chico no esté cursando un cuadro de estreptococo, pero sí tiene otros gérmenes dentro de las fauces. Hay que tener cuidado e ir controlándolo más seguido con la parte clínica”- destacó.

– ¿Por qué se produce la mutación de la bacteria y en qué circunstancias se dan los casos de muerte?

– Es importante saber que el streptococcus pyogene forma parte de una flora habitual en el organismo. Hay huéspedes sanos que se llaman portadores sanos y por situaciones inherentes al huésped la bacteria que va cambiando, mutando, y esto ocurre por situaciones del suelo, del clima, de la sobremedicación que hacen por lo general las personas que ante el primer proceso respiratorio se automedican o van a determinados lugares y dicen: “está con tos y catarro, ¿qué le doy?”. Debemos saber que no hay que demorar la consulta al médico ante los dolores de garganta intensos, dificultad para tragar, fiebre elevada de 39 o 40 grados y lesiones en la piel. Estas pueden ser de dos características, una piel enrojecida como un tomate y si uno le pasa la mano da la sensación áspera, como si fuera un papel de lija, y la otra son manchas rojas que se denominan petequias, que cuando uno oprime la piel no desaparecen. Están relacionadas también a esta patología.

Estos portadores sanos pueden bajar las defensas y entonces manifiestan la enfermedad.

En cuanto a los casos fatales ocurridos, la Sociedad de Pediatría dio a conocer hoy (NdelaR: por el jueves), que tenían una comorbilidad con Influenza A. La Influenza A es uno de los tipos virales más complicados y por suerte tenemos vacuna, no así contra el Estreptococo. Pero –agregó- si vacunamos a nuestros niños contra los otros cocos como la del Neumococo u otras vacunas que se piden en calendario oficial, las mamás tienen que quedarse tranquilas de que de alguna manera sus chicos tendrán resistencia e inmunidad para afrontar determinadas situaciones de salud. Hay que decir también que los niños desnutridos o con patologías, como por ejemplo enfermedades crónicas, diabetes, tumores, inmunosuprimidos de diferentes tipos, pueden llegar a que esta bacteria se desarrolle con más agresividad.

– ¿Cómo se contagia?

– El contagio generalmente es por gotas de flügge, gotitas de saliva. Por eso hay que ser precavidos en los lugares como los jardines maternales donde los niños interactúan. Tener presente normas de higiene: lavarse las manos, si se tose poner el antebrazo, no la manito, porque si no estamos contaminando los juguetes, las manijas de los picaportes. Y se le pide a la mamá que los días que el niño presenta alguno de estos cuadros clínicos es preferible que no acuda. Hay niveles donde la mamá trabaja todo el día, que necesita mandarlo, entonces se reconsulta al pediatra o al profesional disponible para ver si puede asistir o no al jardín o la escuela.

Casos detectados

– De los tres casos detectados en el Centro Comunitario, ¿cuál es la situación y tratamiento?

– Se hizo hisopado, dio positivo y se medicó. El tratamiento es con penicilina. Es importante que sepan que esta bacteria tiene un tratamiento antibiótico que por suerte es de fácil alcance a la comunidad, porque no son tratamientos caros y se puede dar en niños pequeños, a partir del año de edad en adelante. Inclusive el mismo tratamiento se puede hacer inyectable para niños más grandes y adultos mayores. La población extrema siempre son los bebés porque son inmunodeprimidos por naturaleza, dadas sus escasas defensas e insuficiente nivel de inmunología y porque tienen pocas vacunas, y también el adulto mayor. En esos dos extremos de la vida hay que tener mucho cuidado en estos días porque estamos cursando procesos virales, procesos banales de gripe, coadyuvados a estas otras patologías.

Recomendaciones

La Dra. Scarzo recomendó:

Como principal medida no automedicarse, porque estamos generando cepas tanto de bacterias como de virus donde se están haciendo muy resistentes.

Acudir más tempranamente al médico ante las pautas de alarma: fiebre elevada, lesiones en la piel y problemas para deglutir con ganglios muy característicos alrededor del cuello y decaimiento del niño. No es necesario que sea un pediatra porque ahora están muy desbordados de pacientes.

• Ser cuidadosos ante las consultas, porque las guardias también están muy desbordadas. Es una época difícil, siempre en invierno se sobrepasa la capacidad de cualquier centro o servicio de salud y más los públicos.