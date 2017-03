En la ciudad de Colón, este miércoles 15 de marzo se realizó un nuevo congreso de Agmer, en el marco del reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente y tras haber fracasado la paritaria provincial; donde los asambleístas aprobaron “Sostener y acompañar los paros convocados por Ctera de los días 15,16, 21 y 22 de marzo y del paro convocado por las dos CTA”.

Los representantes departamentales de los maestros entrerrianos además aprobaron “participar activamente de la Marcha Federal Educativa los días 21 y 22 de marzo”.

En otro orden, expresaron su repudio “al atentado sufrido por una compañera en la marcha del 8 de marzo en Paraná, denunciando la desidia de la municipalidad que no tomó los recaudos necesarios para que no ocurriera este hecho y a la Justicia por no haber actuado de oficio”.

También repudiaron “el fallo del Superior Tribunal de Justicia contra el amparo presentado por las ESA (Escuelas secundaria de adultos) y Esja (Escuelas secundaria de jóvenes y adultos) para dar cumplimiento a la creación de jardines maternales consagradas en el artículo 43 de la ley de educación provincial”.

Los gremialistas remarcaron su pedido de volver a exigir al gobierno provincial “que reabra la discusión salarial para presentar una oferta superadora al 6 por ciento ofrecido para marzo, y que supere el techo del 18 por ciento anual”; al mismo tiempo que “ratificó la importancia del frente sindical docente de Entre Ríos”.

Otras acciones

Por otro lado los presentes aprobaron “realizar acciones departamentales de forma simultánea en toda la provincia en el marco de la asamblea 1318 (de dos horas por turno) el día martes 28” mientras que el congreso pasó a un cuarto intermedio hasta “no más allá del 7 de abril”.